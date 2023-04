La Police de Zaventem patrouille en Hyundai IONIQ 5

Les services de secours et de Police doivent aussi effectuer leur transition énergétique. Nouvel exemple avec la Police locale de Zaventem qui patrouillera désormais en Hyundai IONIQ 5 100 % électrique.

Avant d’être opérationnelle sur la route, un nouveau véhicule de patrouille doit respecter un cahier des charges strict, incluant une série d’exigences administratives ainsi que les besoins pratiques. Et tout d’abord, la IONIQ 5 était rapidement livrable, ce qui n’est pas une mince affaire de nos jours, mais bénéficie également d’une garantie étendue de 5 ans sans limitation de kilométrage. Son espace est également cité parmi les atouts. Les policiers doivent être confortablement installés et prêts à intervenir rapidement, même avec leur équipement complet (gilet pare-balles, arme, menottes). Le coffre doit aussi pouvoir contenir facilement des cônes, un défibrillateur et d’autres accessoires spécifiques.

« Nous avons déjà l’expérience de la conduite électrique et les voitures de patrouille silencieuses et sans émissions s’inscrivent parfaitement dans l’approche durable de la municipalité de Zaventem », Jean-Pierre Van Thienen, chef de la police locale

Puissance & recharge

Une voiture de police doit aussi disposer d’une puissance suffisante, et c’est la cas grâce aux 325 ch et 605 Nm de la Ioniq 5. La Police de Zaventem a aussi opté pour un modèle équipé d’une batterie de 77,4 kWh qui promet théoriqment 507 km (WLTP), et donc en pratique au moins 300 km. En outre, la Ioniq 5 supporte un flux de recharge de 350 kW, de quoi récupérer rapidement son autonomie. A ce sujet, les nouveaux bâtiments de la Police ont été équipés dès le départ pour les voitures électriques, avec des chargeurs de 22 kW et un chargeur rapide de 125 kW. Grâce à ses 4 roues motrices, la voiture se révèlera efficace dans des conditions difficiles, qu’il s’agisse de l’hiver ou s’il faut emprunter une partie non asphaltée. Enfin, la Ioniq 5 est aussi une des voitures électriques qui offre une capacité de remorquage digne de ce nom.