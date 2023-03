La caravane Airstream vue par Porsche

Les Airstream restent les reines des caravanes. Or ces créations en aluminium brillant venues d’Amérique ont aussi besoin de renouveau. Dans cette optique, le studio de design F. A. Porsche de Zell am See en Autriche, a été chargé de concevoir une Airstream innovante.

Le résultat répond au nom peu doux de « Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer ». Équipée d’un essieu et longue de cinq mètres, cette caravane accueille deux personnes. À l’extérieur, elle brille comme ses congénères ; à l’intérieur règne l’atmosphère luxueuse d’une suite d’hôtel design. Pour qu’elle puisse être tractée par de petits SUV et des voitures électriques, le poids a été revu à la baisse. La résistance à l’air et la surface frontale peuvent également être modifiées grâce aux réglages de la suspension pneumatique de l’essieu. Ainsi, pendant la conduite, la maison sur roues se baisse derrière le véhicule tracteur. Et ce Travel Trailer peut ainsi être remisé dans la plupart des garages domestiques.

Les deux battants arrière se déploient pour mieux profiter de la vue sur l’extérieur. Un store est prévu pour éviter les moustiques pendant la nuit.

Véranda

À l’arrêt, le toit mobile sur toute la surface assure une hauteur praticable pour les tailles adultes et une bonne sensation d’espace. Les concepteurs ont imaginé une sorte de véranda : la paroi arrière est divisée en deux parties horizontales et peut être ouverte, la partie inférieure servant de terrasse et la partie supérieure de protection contre la pluie ou le soleil. Un store est en outre intégré dans le cadre de la partie supérieure. L’intérieur comporte une kitchenette à deux taques à induction, un évier et un réfrigérateur à compresseur. Une salle d’eau avec douche et toilettes est intégrée, tandis qu’à l’arrière, deux banquettes latérales se regroupent autour de la table indépendante qui s’abaisse lors de la construction du lit. Une centrale multimédia assure une connection avec le monde extérieur. Dans cette configuration, la Travel Trailer ne sera sans doute jamais produit, car trop compactes par rapport aux attentes des campeurs américains. Mais certaines idées pourraient être appliquée aux modèles actuels, notamment la partie arrière «véranda ».