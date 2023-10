Gare au gibier sur les routes: quelques conseils pour les éviter

Depuis la mi-septembre jusqu’à la mi-octobre, c’est la saison des amours pour les cerfs. Les automobilistes doivent être plus attentifs aux gibiers qui, potentiellement, s’aventure plus régulièrement sur les routes, et ce alors que l’obscurité arrive de plus en plus tôt.

Bien que non menacés en Belgique, les cerfs ont surtout un prédateur en Belgique : l’homme, lorsqu’il le chasse, mais aussi sa voiture, l’espèce étant encore souvent impliquée dans des collisions. Sachant qu’un cerf pèse entre 100 et 300 kg, les dégâts peuvent être considérables, voire dramatiques. Quelques conseils et rappels utiles peuvent les éviter.

Freiner et patienter, cela arrange tout, pour tout le monde… (GEM Motoring Assist)

Tout d’abord prenez conscience des panneaux d’avertissement concernant la présence de gibier. Ces panneaux sont placés à des endroits où les animaux sauvages sont réellement susceptibles de surgir devant vous. Réduisez donc votre vitesse.

Soyez particulièrement vigilant à l'aube et au crépuscule , lorsque les cerfs sont les plus actifs.

, lorsque les cerfs sont les plus actifs. Si vous apercevez un animal au loin, il est probable que d’autres le suivent, n’accélérez pas en pensant que le danger est passé.

Si la collision avec l’animal semble inévitable, l’option la plus sûre est malheureusement de le percuter. Faire un écart vous expose à une collision frontale avec un autre automobiliste ou avec un sapin… Activez immédiatement vos feux de détresse et rangez-vous, si possible, sur le bas-côté. Dans tous les cas, et surtout si l’animal est blessé, appelez la Police qui organisera l’intervention d’un vétérinaire et/ou d’un garde forestier.

N’oubliez pas : dans la forêt ardennaises, l’intrus c’est l’automobiliste, les animaux occupent les lieux depuis bien plus longtemps que nos autos…