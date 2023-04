Deux nouveaux modèles chinois BYD arrivent en Belgique

Déjà implantée en Belgique, la marque chinoise BYD lance deux nouveaux modèles électriques en Europe : la Dolphin, une voiture à hayon du segment C, et la Seal, une berline destinée au segment supérieur.

Lire aussi: BYD clôture une année record

Les deux véhicules roulent sur la même plateforme moderne baptisée « e 3.0 » et propre à BYD. Pour l’instant, BYD possède trois concessions en Belgique – deux autres devraient ouvrir dans un futur proche – et propose déjà trois modèles à la vente. Au niveau européen, la marque voudrait tisser un réseau de 500 concessionnaires/vitrines « le plus rapidement possible ». Cela dit, BYD exploitera également les possibilités de la vente de voiture en ligne.

Dolphin : moins de 35.000€ ?

Si ces deux nouveaux modèles sont encore inconnus pour le public belge, ils ont déjà été vendus à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires en Chine. La Dolphin est une berline compacte que l’on peut comparer à la MG 4 et donc aussi à la VW ID.3. Elle possède d’ailleurs plusieurs arguments similaires. Ainsi, son moteur développe un peu plus de 200 ch et sa batterie atteint une capacité de 60 kWh, de quoi promettre une autonomie de 427 km. Le prix n’est pas encore connu mais pourrait rester sous les 35.000 €.

Seal : 4,80 mètres

La Seal est une berline plus haut de gamme longue de 4,80 mètres, disponible en deux ou quatre roues motrices, soit 313 et 530 ch. BYD ambitionne de séduire le segment des voitures de société (et une clientèle plus « standing ») en l’opposant aux Tesla Model 3 ou BMW i4. La Seal en version deux roues motrices annonce une autonomie de 520 km en version quatre roues motrices et 570 km en version deux roues motrices.

Les commandes pour ce deux nouveautés devraient être ouvertes au troisième trimestre de cette année et les livraisons vont débuter à la fin de l’année.