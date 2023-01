D’Abarth à Volvo: les nouveautés sur les routes en 2023

La nouvelle année a déjà bien commencé pour tous les amateurs de voitures: le Salon fait son grand retour. Et de nombreux nouveaux modèles sont prêts à faire leurs débuts. Nous avons sélectionné 12 nouveaux venus de caractère qui débarqueront bientôt sur nos routes.

Abarth 500e: une voiture électrique avec une bande-son

Pour une marque sportive comme Abarth, la transition vers la motorisation électrique représente un défi. Une Abarth reste-t-elle une Abarth sans la sonorité caractéristique de son moteur à essence, sans le bruit de l’échappement? C’est là que les Italiens ont trouvé une solution avec la nouvelle 500e.

La marque sœur sportive de Fiat lance pour la première fois un modèle électrique avec la nouvelle 500e. «Vous pourriez vous de- mander: pourquoi en électrique? En fait, ce sont les performan- ces qui nous ont poussés à le faire», déclare Olivier François, CEO d’Abarth. «Chaque modification apportée à une Abarth vise à obtenir les meilleures performances de conduite. C’est exactement comme cela que le fondateur de la marque, Carlo Abarth, a toujours procédé.» La 500e développe une puissance de 154 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Selon Abarth, elle est même plus rapide dans les virages en épingle à cheveux de 40 à 60 km/h que les versions à essence. Mais qu’en est-il du son typique du moteur? Pour créer une expérience acoustique similaire, Abarth a conçu un générateur de sons qui imite le bruit d’un moteur à essence. Si ce son ne vous convenait pas du tout, vous pouvez heureusement le désactiver. Les commandes pour la 500e sont dès maintenant ouvertes et elle sera sur le marché au premier semestre 2023.

Audi Q8 e-tron: made in Belgium

Chez Audi Bruxelles, le premier exemplaire du SUV électrique Audi Q8 e-tron est sorti de la chaîne de production le 14 décembre. Et il y a d’autres bonnes nouvelles à annoncer pour l’usine belge d’Audi.

Le nom Audi Q8 e-tron est peut-être nouveau, mais le modèle ne l’est pas. En fait, il s’agit d’une évolution de la fameuse e-tron, qui est construite dans notre pays depuis 2018. Tant l’e-tron que l’e-tron Sportback (avec une ligne de toit plus fortement descendante) ont reçu un lifting complet. Audi a profité de l’occasion pour modifier également le nom, en ajoutant «Q8», afin d’indiquer clairement que ces modèles se situent au sommet de la gamme électrique. Même si en effet, il existe déjà une autre Q8 dans la gamme Audi, avec un moteur à combustion.

Les principaux changements apportés aux Q8 e-tron et au Q8 Sportback e-tron sont à trouver du côté du design de la face avant et de l’amélioration de la capacité de la batterie, qui porte l’autonomie à 582 km pour le Q8 e-tron et à 600 km pour le Q8 Sportback e-tron. Depuis 2018, Audi Bruxelles a construit environ 160 000 unités des premiers SUV électriques d’Audi. Une note positive pour «notre» usine Audi: elle pourrait construire non seule- ment ce nouveau Q8 e-tron et le Q8 Sportback e-tron, mais aussi le SUV électrique Q4, plus petit, à partir du second semestre 2023.

BYD Atto 3: force chinoise

Pendant longtemps, les gens se sont moqués des voitures chinoises. Mais cette BYD Atto 3 n’est pas du tout une plaisanterie. Le SUV compact a immédiatement été couronnée VAB Family Car of the Year 2023 dans la catégorie des voitures électriques.

Vous ne connaissez peut-être pas encore BYD, mais il y a de fortes chances que cela change bientôt. La marque n’est présente en Belgique que depuis quelques mois. À l’échelle mondiale, cependant, elle est déjà l’un des plus grands producteurs de voitures électriques. BYD introduit immédiatement en Belgique trois modèles aux noms quelque peu étranges. Le Tang est un grand SUV pour sept personnes, le Han une berline et l’Atto 3 un SUV compact.

Avec ses 4,46 mètres de long, l’Atto 3 correspond aux nombreux SUV du segment C. Il offre un espace intérieur raisonnable pour cinq personnes et un coffre allant de 440 à 1 138 litres. Les journalistes et les familles de l’élection de la Voiture Familiale de l’Année de VAB ont été très enthousiastes à l’égard de ce nouveau modèle. Elle a été décrite, entre autres, comme «une voiture premium à un prix attractif». Vous payerez au moins 46 740 euros pour l’Atto 3. Sa batterie permet de parcourir jusqu’à 420 km d’autonomie. Comme pour les autres modèles BYD, la batterie est garantie huit ans ou 200 000 km, selon le premier critère arrivant à échéance.

Jeep Avenger: une petite voiture aux grandes ambitions

Jeep disposait déjà d’hybrides rechargeables, mais pas encore d’un modèle entièrement électrique. Le nouvel Avenger y remédie. Il en devient également le plus petit modèle de la gamme Jeep.

Jeep a des projets ambitieux pour ses modèles électriques et affirme vouloir devenir «leader mondial» des SUV électriques. D’ici 2025, la marque américaine lancera quatre voitures purement électriques et d’ici 2030, tous les modèles Jeep en Europe seront 100% électriques. Le premier modèle de cette offensive est l’Avenger. Il sera présent chez les concessionnaires dans quelques mois et déjà au Salon en première belge.

L’Avenger sera positionné en dessous de l’actuel Renegade. Avec ses quatre mètres de long, c’est le plus petit modèle de Jeep, comptant encore 16 cm de moins que le Renegade. Jeep prévoit que l’Avenger deviendra son modèle le plus vendu en Europe dès 2024. Sous l’extérieur typique des Jeep se cache un tout nouveau groupe motopropulseur électrique qui développe 156 ch. La batterie est située sous les sièges avant et arrière, ainsi que dans le tunnel central. Avec elle, l’Avenger atteint une autonomie de 400 km, voire 550 km en ville.

Microlino: entre moto et auto

D’Ieteren est à la recherche de nouvelles formes de mobilité urbaine et voit un potentiel dans la sympathique marque Microlino venue de Suisse. Leur petit véhicule électrique à quatre roues est proposé à la vente en ligne.

Les voitures deviennent de plus en plus grandes, mais Microlino va à l’encontre de cette tendance. Avec ses 2,5 mètres de long et son poids d’environ une demi-tonne, cette quatre-roues opte résolument pour le downsizing. La Microlino est un mélange entre une voiture et un deux-roues. Elle prend moins de place qu’une voiture classique, mais est plus confortable qu’un deux-roues. L’intérieur peut accueillir deux adultes et vous pouvez également transporter trois casiers de bière (ou 230 litres de bagages).

Selon la batterie choisie (6 kWh, 10,5 kWh ou 14 kWh), l’autonomie maximale du Microlino varie entre 90 et 230 km. La vitesse maximale est limitée à 90 km/h. Pour la conduire, il faut être titulaire d’un permis B. A l’achat, comptez un prix de base de 14 900 euros. Les personnes intéressées peuvent le réserver en ligne dès maintenant. Le premier showroom pour la Belgique sera situé au siège de l’importateur, rue du Mail à Ixelles.

Mercedes EQE SUV et EQS SUV: duo de luxe

Mercedes ne présente que trois modèles exclusifs sur un stand partagé au Salon de Bruxelles. Néanmoins, il existe quelques nouveaux venus intéressants dans la gamme, tels que les SUV électriques Mercedes-EQ.

La gamme électrique de Mercedes ne cesse de s’étendre. Les derniers ajouts sont deux grands SUV. Après la petite EQA, l’EQB (avec sept sièges en option) et l’EQC, la marque premium allemande présente maintenant le SUV EQE et le SUV EQS. Désormais, Mercedes utilisera le suffixe «SUV», car les modèles EQE et EQS existent également en tant que berlines de luxe. Ces quatre modèles utilisent la même plate-forme et s’accordent visuellement les uns avec les autres, avec des styles de carrosserie épurés pour réduire la consommation.

L’EQE SUV est encore plus dynamique que l’EQS SUV, plus grand, mais contient des innovations technologiques similaires. Pensez, par exemple, à l’impressionnant Hyperscreen qui recouvre toute la largeur du tableau de bord. Ou au Digital Light, une technologie lumineuse qui projette sur la route des marquages d’assistance et des symboles d’avertissement. L’EQS SUV, plus grand, avance ses sept sièges en guise d’atout supplémentaire. Vous pouvez découvrir l’EQS SUV chez les concessionnaires dès maintenant, l’EQE SUV suivra plus tard, au printemps, mais est également disponible à la commande dès maintenant. On ne peut pas qualifier ces SUV de bon marché, le prix de base du EQE SUV étant déjà de 90 508 euros (EQE SUV 350+ avec 292 ch).

Opel Astra Electric: un deuxième break électrique

Il est frappant de constater qu’il y a encore très peu de breaks électriques sur le marché. La MG5 avait le champ libre. Elle est désormais rejointe par l’Opel Astra Electric, qui se décline en cinq portes et en Sports Tourer (break).

En première mondiale, Opel présente au Salon la nouvelle Astra électrique. La voiture compacte de taille moyenne se met à l’électricité pour la première fois, après avoir récemment ajouté une hybride rechargeable à sa gamme de motorisations. Le moteur électrique développe une puissance de 156 ch. La batterie de l’Astra Electric est logée dans le soubassement de la voiture, ce qui évite de perdre de l’espace pour les sièges et les bagages. Dans le cas de l’Astra Sports Tourer Electric, le coffre offre une capacité de 516 litres, qui peut facilement passer à 1 553 litres en rabattant les sièges arrière.

L’Astra électrique dispose d’une autonomie allant jusqu’à 416 kilomètres (WLTP). Le prix de l’Astra électrique n’est pas encore connu, car les commandes ne seront ouvertes que plus tard, au printemps. Pour le marché des flottes, il s’agira sans doute d’un modèle intéressant compte tenu de sa déductibilité à 100%. Enfin, nous tenons à mentionner que le Mokka Electric (désormais appelé Mokka-e) embarquera dorénavant le même moteur électrique que l’Astra Electric et verra donc son autonomie passer à 406 km.

Polestar 3: SUV sportif

Polestar veut prendre une part du gâteau du lucratif segment des SUV avec la nouvelle Polestar 3. Pour un SUV, il est très profilé et atteint une autonomie électrique de 610 km.

Après la Polestar 1 (coupé) et la Polestar 2 (fastback), la Pole- star 3 fera son apparition sur les routes à la fin de cette année. Le SUV de l’ère électrique, voilà comment la marque sœur de Volvo décrit ce nouveau venu. Parmi les caractéristiques notables, citons l’aile aérodynamique à l’avant du capot, destinée à améliorer le flux d’air au-dessus de la voiture pour réduire la consommation. L’avant comprend également une «SmartZone», un bouclier comportant plusieurs caméras et capteurs pour les systèmes de sécurité.

Plus tard dans l’année, la Polestar 3 sera disponible avec un lidar, un système de capteurs situé au-dessus du pare-brise (comme un panneau de taxi) qui scanne les environs pour prévenir les accidents. A l’intérieur, il n’y a de la place que pour cinq personnes, malgré sa grande longueur de 4,90 mètres. Peut-être un choix délibéré pour se différencier suffisamment de la Volvo EX90, avec lequel cette Polestar 3 partage sa base technique. La Polestar 3 coûtera au minimum 89 900 euros. Dans le courant de cette année, Polestar lancera également un SUV coupé compact, appelé – vous l’aurez deviné – Polestar 4.

Renault Austral: plus de plaisir de conduite

Dans le segment des SUV compacts, Renault dit adieu au Kadjar pour présenter le nouvel Austral. Avec l’Arkana (SUV coupé) et la Mégane E-Tech électrique, Renault dispose désormais d’une offre très récente et diversifiée.

L’Austral bénéficie de quelques technologies intéressantes. Par exemple, elle est équipée du système 4Control Advanced, une évolution du système de direction des roues arrière qui a fait ses débuts sur la Laguna GT en 2008. Les roues arrière peuvent tourner jusqu’à un angle de 5 degrés, ce qui permet de réduire le rayon de braquage ou d’accroître la stabilité. Le bouton Multi-Sense situé sur le volant vous permet de choisir entre trois modes de conduite: Sport, Eco et Neutre. Vous pouvez contrôler les réglages de ces modes de conduite par niveaux, de 1 à 13, avec une barre d’intensité sur l’écran tactile. Comparez ce système au contrôle du volume d’un amplificateur de musique.

Outre l’écran tactile monté verticalement mentionné plus haut, l’Austral dispose également d’un affichage tête haute et de compteurs numériques. Ensemble, ils constituent une surface d’écran de près de 1 m2. Ceci vous permet, entre autres, d’accéder à des applications et services tels que Google Maps et Waze pour vous orienter ou Google Assistant pour poser des questions. Sous le capot de l’Austral se trouvent uniquement des moteurs à essence avec une assistance électrique limitée (mild ou full hybrid).

Smart #1: nouveau départ

Vous connaissez sans doute Smart pour ses petites voitures de ville. Des voitures urbaines électriques, car les moteurs à combustion ont tous disparu de la gamme. Avec la smart #1 (hashtag one), la marque lance un modèle très différent: un SUV compact.

Le changement d’orientation de Smart coïncide avec une nouvelle structure de propriété. La société mère Mercedes-Benz s’associe désormais au chinois Geely (propriétaire de Volvo Cars, entre autres) pour poursuivre le développement de smart. Vous pouvez déjà le voir très concrètement dans la nouvelle smart #1. Le design est signé Mercedes-Benz, tandis que Geely a fourni la base technique de cette voiture. Le meilleur des deux mondes?

La motorisation de la smart #1 est entièrement électrique. Le moteur électrique envoie 272 ch aux roues arrière. Vous souhaitez un peu plus de puissance, un look plus sportif et une transmission intégrale? Il existe également une version sportive Brabus de la smart #1. En fonction de la version, l’autonomie maximale varie entre 400 et 440 km. Le lancement sur le marché belge de ce SUV à cinq places est prévu pour septembre 2023, mais vous pouvez déjà le voir au Salon.

Volkswagen ID. Buzz: éternel recommencement

La Volkswagen ID. Buzz fait revivre le style du van Volkswagen classique. Sans faire dans le rétro comme la désormais regrettée New Beetle, il fait un clin d’œil au passé. Et cette idée semble porter ses fruits.

Le van Volkswagen suscite immédiatement la sympathie et rappelle les hippies et les voyages aventuriers. Cette nouvelle ID. Buzz affiche un air nostalgique avec sa carrosserie bicolore et son nez orné d’un grand logo Volkswagen, tout en revêtant une robe moderne. Autre point commun entre l’ancien et le nouveau modèle: l’entraînement se fait au niveau des roues arrière. Mais aujourd’hui, le moteur est entièrement électrique et développe 204 chevaux. L’autonomie peut atteindre 425 km et la batterie se recharge en 30 minutes environ via une station de recharge rapide.

Volkswagen présente son dernier-né au Salon en version véhicule pour passager et en fourgon fermé, l’ID. Buzz Cargo. Ce dernier a été élu International Van Of the Year 2023 par un jury international de journalistes. Intérêt du public pour l’ID. Buzz est élevé et, selon Volkswagen, la version fourgonnette obtient également des résultats étonnamment bons (environ la moitié de toutes les commandes jusqu’à présent).

Volvo EX90: safety first

Volvo propose un nouveau modèle phare: l’EX90 électrique. Ce grand SUV à sept places se profile principalement sous l’angle du luxe et de la sécurité. Vous pouvez le commander dès maintenant, mais il faudra être patient pour en prendre le volant.

Pour la troisième génération de son grand SUV, Volvo change d’approche. En termes de conduite, en tout cas, car l’extérieur se situe plutôt dans une continuation logique du XC90, qui a connu un grand succès. Les concepteurs se sont permis un peu de fantaisie avec les phares en forme de marteau de Thor qui ouvrent leurs «paupières» après une animation lumineuse. Autre touche de frivolité: les inserts lumineux en bois naturel dans l’habitacle. En outre, l’EX90 est sobre et élégant, exactement ce que l’on attend d’une Volvo.

Ce que l’on attend également des Suédois, c’est la sécurité. Cela comprend ici un lidar placé en haut du pare-brise qui utilise la lumière sous forme d’impulsions laser pour mesurer avec précision les distances. L’EX90, dont l’autonomie peut atteindre 600 km, pourra fonctionner de manière bidirectionnelle pour fournir de l’énergie au réseau. Volvo livrera les premiers EX90 au début de l’année 2024 et vous devrez payer un prix élevé pour l’obtenir: au moins 106 300 euros. Au Salon, Volvo sera par ailleurs absent, car son siège ne participe plus aux salons automobiles.

