Mercedes lance un nouveau duo de coupé et cabriolet, baptisé CLE et qui s’intercale entre les gamme C et E. Deux belles carrosseries qui apportent un peu de chic et de classe dans ce monde de SUV…

Désormais, plus de coupé et de cabriolet Classe C d’une part et Classe E d’autre part, les CLE synthétisent (et rationalisent) les gammes. Pour le plus grand plaisir des amateurs de ce genre de carrosseries qui, en général, tend à disparaître. Et parce que tout le monde ne veut pas rouler en SUV.

Extérieurement, le CLE se distingue par une élégance marquée, mais sans artifices pompeux. La partie arrière, comme le précédent coupé Classe C, affiche des rondeurs très sexy. Long de 4,85, il promet espace et confort à ses quatre occupants. Pour le cabriolet, Mercedes lui réserve une capote en toile, de quoi conserver un profil épuré et une poupe séduisante. Dans un cas comme dans l’autre, la Mercedes-Benz CLE est réussie.

Mercedes-Benz CLE Coupé. L’objectif est de séduire, d’où cette poupe élancée et galbée.

Même en Diesel

Si Mercedes-Benz n’en dévoilé pas trop pour l’instant, il est question de privilégier le dynamisme, au travers d’un châssis tranchant. Le coupé sera lancé avec trois moteurs essence… et même un Diesel, tous de type micro-hybride 48V. Le CLE 220d développe 200 ch et annonce une consommation à moins de 5 litres aux 100 kilomètres, un plaisir pour rouleurs intensifs. Les 4 cylindres essence CLE 200 et 300 affichent respectivement 204 et 258 ch, et pour les plus passionnés (et financièrement à l’aise) la version six cylindres CLE 450 pointe à 381 ch. A ces mécaniques s’ajouteront, dans la suite de la commercialisation, une version hybride rechargeable et sans aucun doute une variante AMG plus musclées, vraisemblablement équipée d’un 2 litres turbocompressé à turbo électrifié. Le Cabriolet reprendra ces moteurs… à l’exception du Diesel.

La Mercedes CLE sera disponible en novembre prochain dans sa version coupé, et le cabriolet arrivera au printemps 2024. Concernant le prix, on imagine mal ces belles Mercedes débuter à moins de 60.000 euros. Pour les automobilistes qui en ont la possibilité : profitez-en!