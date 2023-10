BMW X2 & iX2 : un tout nouveau look, mais moins surprenant

Le X2 de première génération est un modèle relativement jeune (2017) et esthétiquement très singulier. Sa nouvelle génération change complètement et s’inscrit davantage dans la lignée de ses grands frères X4 et X6.

Classé parmi les SAC (Sport Activity Vehicle) et considéré comme la version coupé du X1, le nouveau BMW X2 présente un design qui évolue grandement, mais avec des proportions très éloignées de celles de la première génération. Fini le style trapu et légèrement « break de chasse » qui faisait la singularité – sinon le charme -, le remplaçant s’aligne davantage sur le style des X6 et X4, ses grands frères, c’est-à-dire avec un toit fuyant et un profil de coupé haut sur pattes. La partie arrière, assez massive, change complètement la perception du modèle.

100% électrique

La grande nouveauté est qu’une variante 100% électrique fera partie de la nouvelle gamme dès le lancement sous l’appellation iX2 xDrive30. Ses deux moteurs (à l’avant et à l’arrière) développent de concert 313 ch et 494 Nm, ce qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h quasiment aussi vite que la version thermique la plus puissante (pour l’instant), la M35i (5,4 s au lieu de 5,6 s). Cela dit, dans la nouvelle logique des voitures électriques, sa vitesse de pointe est limitée à 180 km/h. Grâce à sa batterie de 64,8 kWh, la marque annonce une autonomie de 417 à 449 km (WLTP). En moteurs thermiques, le X2 sera donc disponible en M35i xDrive (300 ch), mais aussi en 20i (170 ch) et même en 18d (150 ch).

+19 cm

Ce nouveau X2 s’étire sur 4554 millimètres de long, 1845 millimètres de large et 1590 millimètres de haut, soit respectivement 194 millimètres, 21 millimètres et 64 millimètres de plus que le modèle précédent. L’engin dispose d’une capacité de chargement maximale de 560 à 1470 litres, selon la version du modèle et le positionnement des dossiers de banquette. La version électrique iX2 sacrifie un peu de ce volume (batterie), avec 525 et 1400 litres. Evidemment, le X2 se dote des toutes dernières technologies de sécurité et de connectivité développées pour la plateforme sur laquelle il repose et partagée avec – notamment – le dernier X1. Ce modèle sera fabriqué en Allemagne et sa commercialisation en Belgique est prévue pour mars 2024.