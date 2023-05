BMW Série 2 Active Tourer: une double offre hybride rechargeable avec une grande opportunité fiscale

Dans sa gamme, le constructeur de Munich a conservé la Série 2 Active Tourer, un monovolume compact désormais disponible dans une double offre hybride rechargeable et encore une grande opportunité fiscale jusqu’au 30 juin 2023.

Si la seconde génération n’a été présentée qu’assez récemment, depuis le lancement en 2014 de la première génération, BMW dit avoir écoulé plus de 450.000 exemplaires de sa Série 2 Active Tourer. Nombre de gens ont saisi l’intérêt de ce monovolume premium très agréable au quotidien. Et bien plus facile à vivre au quotidien qu’un SUV X1/X2, voire qu’une Série 3 (même break), trop longue à garer et manœuvrer. Par rapport à la première génération, la nouvelle a gagné en finesse – aux sens propre et figuré -, ainsi qu’en technologie. Les toute dernières technologies de connectivité sont regroupées dans le nouveau tableau de bord de type écran incurvé. La voiture séduit déjà énormément les flottes de sociétés, en particulier en version hybride.

245 ou 326 ch

Cette fois, BMW a prévu non plus une, mais deux versions désormais commercialisées chez nous. La 225 e et la 230 e. Le principe est pareil : BMW part de la 218i à moteur 1.5 trois cylindres de 136 ch, installé à l’avant, et greffe ensuite un moteur électrique sur l’essieu arrière. Ce qui fait donc de ces Série 2 Active Tourer hybrides des 4 roues motrices, un atout pour rouler en hiver, par exemple. Sur la 225 e, le moteur électrique développe 109 ch, ce qui donne une puissance combinée de 245 ch. Sur la 230 e,le moteur électrique est nettement plus puissant : 170 ch, soit une puissance totale de 326 ch. Des puissances qui peuvent sembler inutiles, mais à relativiser, car elles ne sont pas disponibles en permanence. La plupar du temps, la voiture évoluera grâce à son seul moteur électrique. Ce n’est pas tout, les deux reçoivent une batterie de plus grande capacité, ± 15kWh, de quoi promettre une autonomie 100% électrique de 80 km. En réalité on sera plutôt à 60-65, ce qui laisse à une majorité d’utilisateurs l’opportunité de rouler exclusivement à l’électricité au quotidien. Le chargeur interne de 7,4 kWh permet de récupérer toute la capacité en ± 8h sur une prise domestique, ou 2,5h sur une prise débitant 7,4 kW.

Ces moteurs électriques procurent aussi un punch supplémentaire, ainsi que des reprises confortables. Le mode hybride permet surtout une conduite ultra-douce, quasiment sans bruit. Et ce en ne consommant quasiment pas d’essence. En mode hybride, la moyenne chute facilement sous les 5 l/100 km/h (auxquels il est logique d’ajouter les kilowatts-heures consommés).

Aubaine fiscale

Fiscalement, et en particulier jusqu’au 30 juin (date à laquelle les conditions de déductibilité changent, mais la voiture restera intéressante), les Série 2 hybrides restent très attractives (100% de déductibilité pour les professionnels). Pour le particulier aussi, la taxation de circulation n’a rien d’excessif compte tenu de la faible cylindrée du moteur thermique. A condition d’accepter de payer le prix à l’achat : à partir de 45.900 € pour la 225 e et 48.900€ dans le cas de la 230 e. Pas données…