Bichonner sa voiture serait bon pour la santé mentale

Une nouvelle étude commandée par Ebay et menée en Angleterre a permis d’établir une liste d’activités quotidiennes susceptibles de réduire le stress et l’anxiété. Faire du thé ou du café (49 %), arroser les plantes (31 %) et travailler sur une voiture (18 %) figurent parmi les 30 activités les plus relaxantes.

Sans surprise, l’argent (58 %), le travail (37 %), la famille (34 %) et la santé (25 %) sont les domaines de la vie qui causent le plus de stress. Pour mieux supporter ces pression, il suffirait (notamment) d’aller dans votre garage. La voiture serait l’un des principaux biens matériels domestiques qui permet de lutter contre le stress et l’anxiété. Son entretien est non seulement une source de détente et de satisfaction mais il permet également aux propriétaires de réduire leurs coûts.

Simoniser!

L’enquête a également révélé que les tâches les plus relaxantes liées au véhicule sont le simonisage de la voiture (42 %), l’entretien de routine (41 %) et le changement des ampoules de phares (19 %). Une personne sur quatre (21 %) va même jusqu’à admettre qu’elle passe plus de temps à bricoler sa voiture ou sa moto qu’à tout autre passe-temps ou tâche.

Zone de satisfaction

En fait les tâches tactiles avec un produit final qui nous sert au quotidien sont parmi les plus satisfaisantes (49 %), voire même plus relaxantes que la méditation ou le yoga. En somme, les tâches les plus simples et apparemment banales de la vie sont en fait thérapeutiques. D’un point de vue psychologique, les gens entrent dans une zone, ou un état mental, dans lequel ils n’ont pas besoin de penser. Lorsque l’on s’amuse sous le capot de sa voiture, par exemple, un équilibre entre le défi de la tâche et la concentration ainsi que l’adresse à mettre en œuvre augmente les chances d’entrer dans cette « zone ». Arranger un petit défaut esthétique ou mécanique peut carrément libérer des endorphines, les hormones qui procurent du plaisir dans le cerveau, créant ainsi un sentiment général de bien-être. A vos outils !