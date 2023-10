Audi Q4 e-tron: refonte importante et production en Belgique

À partir de la fin de l’année, Audi étendra la production de sa série de modèles Audi Q4 e-tron à l’usine de Forest, à Bruxelles, en complément de la production à Zwickau. L’usine belge produira les versions remaniées de la Q4 e-tron.

L’assemblage du modèle Q4 en Belgique était une option prévue depuis longtemps, en cas de succès du modèle, ce qui semble être le cas. Sur nos routes, le SUV compact électrique de la marque aux anneaux est de plus en plus visible, car très prisé par les flottes d’entreprises. En 2022, le Q4 e-tron était la troisième voiture électrique la mieux vendue en Belgique (2604 unités), derrière les Tesla Model Y et BMW iX.

« Nouveau » moteur

Les Q4 e-tron 2024 adoptent un nouveau moteur synchrone à aimant permanent installé sur l’essieu arrière. Ainsi, les Q4 45 e-tron et Q4 Sportback 45 e-tron développent désormais 286 ch (+ 82 ch) et passent de 0 à 100 km/h en 6,7 s. Les versions quattro, Audi Q4 45 e-tron quattro et Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro, atteignent la même vitesse en 6,6 secondes, grâce à leur puissance identique (286 ch). Quant aux versions 4 roues motrices Audi Q4 55 e-tron quattro et Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro, elles passent à 340 ch (+41 ch).

Audi Q4 e-tron Sportback

Batterie améliorée

Toutes les Q4 e-tron sont désormais équipées de la batterie de 77 kWh d’énergie nette (82 kWh brute), mais il est possible de les recharger de 10 à 80 % en seulement 28 minutes dans des conditions idéales. Du progrès aussi en matière de puissance de charge : 175 kW pour les modèles quattro et 135 kW pour les simples propulsions.

Audi Q4 e-tron

Des suspensions améliorées

Audi a consenti à améliorer le confort, le plaisir de conduite et la stabilité en redéfinissant les réglages de suspensions. La suspension la plus sportive baisse la hauteur de caisse de 15 mm, ce qui améliorerait nettement l’agilité et le tranchant du SUV 100% électrique. Les Audi Q4 e-tron 2024 mises à jour pourront être commandées ​ à partir de 57.270 € TVAC.