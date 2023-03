Agenda : concours d’élégance de la Villa d’Este 2023

Parmi les grands événements automobiles qui feront l’été 2023, le concours d’élégance de la Villa D’Este demeure l’un des incontournables pour qui désire admirer les plus belles voitures de la planète. Cela se passe du 19 au 21 mai 2023.

L’affiche officielle de l’édition 2023

Le Concorso d’Eleganza de la Villa d’Este qui se tient cette année du 19 au 21 mai fait partie des événements les plus passionnants et relevés au monde en matière de voitures de collection. Il est organisé tous les ans depuis 1929, fin mai, dans les parcs des villa d’Este et villa Erba voisine, à Cernobbio, au bord du lac de Côme non loin de Milan en Lombardie. Et donc, pas très loin pour tous les Belges amateurs de voitures de haute distinction ! Si le site des villas mentionnées reste l’épicentre de l’événement, les bords du lac pullulent de jolies carrosseries avant, pendant et après l’événement, des touristes de toute l’Europe affluant là-bas.

Lire aussi: Les oldtimers sont un excellent investissement alternatif

Paysages magnifiques, carrosseries rares et gastronomie italienne, tous les ingrédients d’un minitrip savoureux pour le visiteur amateur.

Dimanche public

La parade se déroulera comme à l’accoutumée le samedi de l’événement. Le « Best of Show » sera couronné par le jury et le véhicule en question se verra remettre le Trofeo BMW Group (partenaire principal) le dimanche soir. Au-delà du prix suprême, les participants et les véhicules en compétition se disputeront, dans la plus grande courtoisie, les prix des différentes catégories. Parmi les originalités, l’ambassadeur de la marque BMW Group Classic et ténor vedette Jonas Kaufmann s’est vu confier une tâche particulière : il présentera le « Trofeo Il Canto del Motore », qui récompense le meilleur son de moteur ! Le dimanche 21 mai, Le « Public Day » dans les jardins de la Villa Erba toute proche donnera une fois de plus au grand public l’occasion d’assister au défilé de toutes les voitures inscrites. L’accès est évidemment payant (voir site de l’événement), les tarifs débutant à 19 €. Au-delà des voitures elles-mêmes, le visiteur assiste à tout un programme de musique et de divertissements pour toute la famille, le tout dans l’ambiance si particulière et chic des bords de lacs du nord de l’Italie. Pour les participants, décrocher un prix ou une distinction est un atout considérable, qu’il s’agisse de simple fierté ou de spéculation financière.