Friedrich Merz, l’homme « du passé » veut incarner l’avenir de l’Allemagne

A 69 ans, le conservateur allemand Friedrich Merz a longtemps été brocardé comme « un homme du passé ». Favori des élections, il entend à la chancellerie incarner l’avenir et redonner confiance à un pays en plein doute. Portrait.

La route fut longue pour cet ancien rival d’Angela Merkel, qui l’avait mis sur la touche dans le parti démocrate-chrétien CDU au début des années 2000. Deux décennies plus tard, il peut enfin espérer accéder au poste suprême. Les sondages créditent son mouvement de 30% des suffrages, loin devant l’extrême droite de l’Alternative pour l’Allemagne et les sociaux-démocrates.

Impulsif et sans expérience gouvernementale, il a promis pendant la campagne électorale de « redonner sa fierté » à la première économie européenne fragilisée par une crise profonde de son modèle industriel et géopolitique.

Combattre l’AfD ?

Ce pilote amateur et propriétaire d’un jet privé prêche un renversement complet de la politique migratoire généreuse héritée d’Angela Merkel (2005-2021). Pour lui, seule une politique restrictive dans ce domaine peut efficacement freiner l’essor de l’AfD.

Fin janvier, il a brisé un tabou d’après-guerre en Allemagne qui voyait les partis traditionnels s’interdire toute coopération avec l’extrême droite, en faisant adopter avec les voix de ce parti une résolution sur le droit d’asile. Accusé d’avoir amorcé une normalisation du parti anti-migrants, il n’en exclut pas moins – malgré les exhortations en ce sens de l’administration Trump – toute alliance gouvernementale avec l’AfD, fondée en 2013 par d’anciens cadres CDU.

La gauche allemande, elle, en doute. Depuis qu’il a pris les rênes du parti conservateur en janvier 2022, après deux vaines tentatives, M. Merz a tiré un trait sur l’héritage centriste d’Angela Merkel en mettant la barre à droite. Une revanche face à celle qui l’écarta en 2002 du poste stratégique de président du groupe parlementaire CDU, le conduisant à se reconvertir dans la finance en 2009, notamment chez BlackRock, l’un des plus gros gestionnaires d’actifs au monde.

« Homme d’affaires »

Atlantiste convaincu, il a promis samedi de faire revenir l’Allemagne au centre du jeu européen avec une « voix forte », pour défendre les intérêts du continent, y compris si nécessaire face aux Etats-Unis de Donald Trump. Malgré tout, « beaucoup pensent à la CDU que Merz et Trump pourraient bien s’entendre. Merz connaît les États-Unis, il a fait carrière dans le secteur privé, c’est donc aussi un homme d’affaires, ce qui devrait plaire au « faiseur de deals » de la Maison Blanche », souligne le magazine Der Spiegel.

De sensibilité « anti woke », ce catholique marié à une juriste et père de trois enfants s’est aussi prononcé contre la parité entre femmes et hommes dans un gouvernement sous sa direction. Défenseur des valeurs traditionnelles, il veut en outre annuler les lois facilitant le changement de genre et légalisant le cannabis.

Il n’en est pas moins un fervent partisan déclaré de l’aide militaire à l’Ukraine contre l’invasion russe, alors que Donald Trump est en train de lui tourner le dos. « Il est maintenant important que les Européens se mettent d’accord très, très rapidement sur une stratégie commune pour traiter cette question », dit-il. Dans ce domaine, Friedrich Merz lorgne autant vers la Pologne que vers la France pour faire avancer l’UE, persuadé que l’équilibre des forces en Europe s’est déplacé vers l’Est. Cela pourrait marquer une inflexion par rapport à ses prédécesseurs à la chancellerie.

Côté économie, ce libéral convaincu veut réduire les impôts des entreprises et la bureaucratie et durcir les conditions de l’aide sociale. « Le travail doit redevenir un plaisir », plaide-t-il sans relâche, tout en excluant la moindre augmentation du salaire minimum.

Peu populaire, souvent jugé hautain, il a tenté lors de la campagne de renvoyer une image d’élu accessible et humain, se montrant verre de bière à la main lors un meeting, ou attablé devant un hamburger dans un post sur Instagram. Lors d’un débat télévisé, il a aussi dévoilé des drames privés méconnus, le décès à 21 ans de sa jeune soeur dans un accident de voiture, puis de son frère atteint de sclérose en plaques. Des événements qui « ont laissé des traces profondes » dans sa famille, a-t-il confié.