Allemagne: les conservateurs remportent les élections législatives

Les conservateurs de Friedrich Merz ont remporté dimanche les élections législatives en Allemagne, devant le parti d’extrême droite AfD qui réalise le meilleur score de son histoire, selon les sondages à la sortie des urnes des chaînes de télévision publiques.

Les conservateurs des partis CDU/CSU recueillent entre 28,5% et 29% selon ces sondages diffusés par les télévisions publiques ARD et ZDF, tandis que l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) obtient 19,5 à 20%, un résultat inédit pour un parti d’extrême droite à un scrutin fédéral depuis l’après-guerre.

Friedrich Merz, qui a toutes les chances de remplacer le social-démocrate Olaf Scholz au poste de chancelier, a exclu toute alliance gouvernementale avec l’AfD.

Le chancelier sortant Olaf Scholz est le grand perdant du scrutin : son parti social-démocrate recueille entre 16 et 16,5%, contre 25,7% en 2021. Ce qui constitue une débâcle sans précédent pour le plus vieux parti d’Allemagne depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

Les Verts, alliés au gouvernement de Scholz, ont légèrement reculé dans une fourchette de 12-13,5%.

M. Merz va devoir se mettre en quête d’un ou deux alliés pour former une coalition. Dans le système parlementaire allemand, les négociations peuvent prendre plusieurs mois avant d’aboutir. Les libéraux du FDP, ancien partenaire du gouvernement Scholz, ne sont pas assurés à ce stade d’atteindre la barre des 5% permettant d’entrer au Bundestag, la chambre basse du parlement.

L’extrême droite salue un « résultat historique »

La cheffe de file de l’extrême droite allemande, Alice Weidel, a salué dimanche le « résultat historique » de son parti, l’AfD, aux élections législatives.

« Nous n’avons jamais été aussi forts au niveau national« , a jubilé Alice Weidel, au quartier général de son parti à Berlin, après que l’AfD a obtenu de 19,5 à 20% des suffrages, soit le double d’il y a quatre ans et un score historique pour cette formation anti-migrants et prorusse née en 2013.

Interviewée par la chaîne de télévision publique ARD, Alice Weidel a affiché l’ambition de son mouvement de faire partie du prochain gouvernement, aux côtés des démocrates-chrétiens de Friedrich Merz, arrivés en tête du scrutin avec près de 30% des voix.

« Notre main sera toujours tendue pour participer à un gouvernement et pour remplir la volonté du peuple« , a dit Mme Weidel, disant vouloir notamment « fermer les frontières » aux étrangers et baisser les impôts. « Nous avons besoin d’un changement de politique, notre main est tendue, on doit juste la prendre », a-t-elle lancé à l’attention des conservateurs, qui ont jusqu’ici exclu de gouverner avec l’AfD.