Le Belge Bernard Fabrot, qui a appris la programmation en autodidacte, a réussi à résoudre un casse-tête cryptographique développé en 1999 par le célèbre laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT (Massuchusetts Institute of Technology), rapportent mardi plusieurs médias américains.

Le créateur du puzzle, Ron Rivest, avait estimé qu'il faudrait au minimum 35 ans avant que l'énigme ne puisse être résolue. Mais le 15 avril dernier, Bernard Fabrot a donc réussi à percer le mystère, déjouant les pronostics.

La résolution de l'énigme partait d'un numéro de départ, qu'il fallait ensuite élever au carré des millions de fois successivement. Le calcul nécessaire était séquentiel, c'est-à-dire que sans le nombre initial, il était impossible de trouver le nombre au carré lui correspondant et sans ce dernier, le nombre suivant ne pouvait également pas être calculé, et ainsi de suite. L'exigence d'une telle séquence empêchait donc de résoudre le puzzle en utilisant le calcul parallèle via un ordinateur. Bernard Fabrot, qui est programmeur indépendant, dit n'avoir pris connaissance de l'énigme qu'en 2015, par hasard.

Il laissait son ordinateur allumé en permanence afin qu'il l'aide dans ses calculs. Après trois ans et demi, il est finalement parvenu à déchiffrer le codage. "Durant toutes ces années, je n'ai dit à personne que j'essayais de comprendre l'énigme, à part à quelques amis", a indiqué M. Fabrot au magazine américain de technologie Wired.

Sa percée est arrivée juste à temps, puisqu'un groupe d'informaticiens et d'experts en cryptographie était également occupé à tenter de résoudre le casse-tête du MIT. Ceux-ci avaient déjà réussi à développer un algorithme qui calculait dix fois plus vite qu'un processeur informatique traditionnel.

La résolution du code donnera lieu le 15 mai prochain à l'ouverture d'une capsule temporelle datant de 1999. Le contenu de la capsule est en grande partie inconnu, même si l'on sait qu'elle contient une cinquantaine d'articles de Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web; de Bob Metcalfe, l'inventeur d'Ethernet et de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Bernard Fabrot a toutefois confié à Wired être surtout curieux à propos de Zork, une des toutes premières séries de jeux vidéo, laquelle se trouve aussi dans la capsule.