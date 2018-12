Rétro 2018: vers la fin des déchets nucléaires?

Elle a été faite au début des années 1980, la découverte récompensée par le comité Nobel. Mise au point par le Français Gérard Mourou et la Canadienne Donna Strickland, l'amplification par étalement et recompression des impulsions, alias CPA (pour Chirped Pulse Amplification, en anglais) est une technique laser qui utilise des impulsions optiques hypercourtes et de très grande...