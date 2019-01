Rétro 2018 : le kilo est mort, vive le kilo !

Le kilogramme tel qu'on le connaissait est mort. Vive le nouveau kilo, et sa définition mathématique ! Cette unité de masse était la dernière des sept unités à être encore liée à un artefact physique. Depuis 1889, la définition du kilo reposait en effet sur celle d'un étalon matériel surnommé le " grand K ", un trésor en platine et iridium, gardé dans un coffre-fort supersécurisé, au pavillon de Breteuil du Bureau international des poids et mesures (Bipm), près de Paris.