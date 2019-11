Si la théorie résiste à l'analyse, il se pourrait bien que l'Univers soit équipé d'une 5e force fondamentale inconnue et d'une 13e particule élémentaire. En découvrant une anomalie dans un atome d'hélium, en laboratoire, le physicien hongrois Attila Krasznahorkay va-t-il bouleverser toutes nos connaissances ?

Ça ressemble au titre d'un épisode de la série culte "The Big Bang Theory" : "The ATOMKI anomaly" (L'anomalie d'ATOMKI, l'Institut de recherche nucléaire de l'Académie hongroise des Sciences). Ça pourrait surtout constituer l'une des avancées les plus folles et magistrales, dans tout ce que l'on sait sur le fonctionnement de l'Univers connu : une physique aussi coup de poing qu'exotique.

...