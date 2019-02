Pourquoi les zèbres ont des rayures

Comment les zèbres ont-ils obtenu leurs rayures ? Des chercheurs avaient déjà suggéré que les rayures pouvaient offrir une forme de camouflage, aider à la thermorégulation ou être impliquées dans une sorte de fonction sociale. Des scientifiques pensent avoir découvert une autre cause. L'étude, réalisée par l'université de Bristol et publiée dans la revue Plos One, a été menée sur des chevaux, des zèbres et des chevaux déguisés en zèbres. Les chercheurs disent que le motif semble semer la confusion chez les insectes, et les décourage de venir piquer l'animal. La recherche appuie non seulement les travau...