Pourquoi l'éducation joue un rôle moins important que ce qu'on pense

Dirk Draulans Dirk Draulans est journaliste pour Knack.

La génétique pèse plus lourd dans l'avenir d'un enfant que l'éducation. Les parents et les enseignants peuvent faire de leur mieux pour adapter le comportement de l'enfant, mais il est inutile de tenter de changer sa personnalité. Et oui, c'est présenté comme une bonne nouvelle.

. © Getty

Bonne nouvelle pour les parents qui s'inquiètent constamment de savoir s'ils s'occupent bien de leurs enfants. Certains sont stressés par la peur de faire quelque chose de fondamentalement mal qui mettrait en danger l'avenir de leur progéniture. Ils peuvent respirer: selon des recherches scientifiques récentes, ce qu'ils font n'a pas vraiment d'importance. Oui, ils peuvent faciliter la vie de leurs enfants et orienter leur comportement dans la bonne direction, mais ils ne peuvent rien changer à la personnalité de leurs enfants. Si leurs enfants grandissaient avec d'autres parents, il y a de fortes chances qu'ils deviennent plus ou moins les mêmes personnes.

...

