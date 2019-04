Aux États-Unis, où le taux d'obésité est de 40 % chez les adultes, toutes les solutions pour perdre du poids sont bonnes à prendre. L'Agence américaine de régulation du médicament vient d'approuver la mise sur le marché d'une pilule qui permettrait de maigrir sans faire régime.

Le mythe de la pilule qui fait maigrir ne date pas d'hier. La mise sur le marché de Plenity, un médicament qui permettrait de perdre des kilos sans faire régime et sans avoir faim, vient d'être approuvée et devrait être effective en 2020. Trop beau pour être vrai ? Un peu, si l'on en croit Jacques Fricker, médecin nutritionniste à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), interrogé par Sciences et Avenir.

...