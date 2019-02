Les trous noirs vont-ils enfin être photographiés ?

Attention, révolution ! La découverte scientifique de l'année viendra du ciel. Sous la forme d'une image. Depuis deux ans, une équipe de scientifiques travaille à tirer le portrait d'un trou noir, objet céleste fascinant, issu de l'effondrement d'une étoile ou d'un nuage de gaz primordial. Un tel cliché constituerait la preuve irréfutable de leur existence, prédit par les lois de la relativité générale énoncées par Albert Einstein, au tout début du xxe siècle. Voilà pour l'enjeu. Reste le Graal à décrocher, une course avec le temps, les distances infinies qui se comptent en millions d'années-lumière et la petite dizaine de radiotélescopes répartis partout sur le globe qui ont réalisé des milliers d'observations... Mais à quoi donc ressemblent les trous noirs ? S'ils ont inspiré pléthore de représentations artistiques et numériques, ils n'ont jamais été observés directement. Et pour cause : leur surface est une frontière immatérielle, poétiquement appelée " horizon des événements ", au-delà de laquelle la gravité est si puissante que plus rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. En d'autres termes, ces objets célestes sont totalement invisibles. Pourtant, il n'est théoriquement pas impossible de les voir. Car ces monstres spatiaux attirent vers eux toutes sortes de matières, dont d'immenses nuages gazeux qui forment des " disques d'accrétion ". Ces derniers, extrêmement chauds et lumineux, émettent un rayonnement caractéristique qui trahit la position des trous noirs. C'est grâce à ce phénomène qu'un consortium international d'astronomes de l'ambitieux programme de radioastronomie Event Horizon Telescope (EHT) tente de réaliser la première observation directe de ces mystérieux objets. La publication des résultats dans une revue scientifique serait imminente. Contactés par Le Vif/L'...