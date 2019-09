Les chats aiment leurs maîtres autant que les chiens

Les chats sont indépendants, poursuivent une volonté de fer et ne font que supporter l'existence de leurs propriétaires. C'est le cliché. Contrairement aux chiens, on dit souvent que les chats ne sont pas capables d'établir une relation profonde avec leurs maîtres. Cependant, une nouvelle étude montre que les chats, tout comme les chiens ou les bébés, peuvent former un lien avec leurs soignants humains.

© iStock

Une étude de Kristyn Vitale sur les chats domestiques dans la revue spécialisée Current Biology révèle ce que certains propriétaires de chats ont toujours su. Vitale est boursière à université d'État de l'Oregon et voulait savoir si les chats ont d'autres liens avec les humains ou n'en ont aucun. Pour ce faire, une équipe autour de Vitale a répété une étude des années 1970. Celle-ci a été développée à l'époque pour explorer le lien parent-enfant. Au lieu de parents et de nourrissons, elle a amené 108 chats et leurs propriétaires chez elle. Les chats sont restés dans la même pièce que leurs propriétaires pendant deux minutes. L'humain a ensuite quitté la pièce pendant encore deux minutes et est revenu. La chercheuse a évalué la réaction des chats au retour des propriétaires. L'équipe a classé la réaction en fonction des critères de sécurité ou d'insécurité des liens. "Selon les caractéristiques d'un chat en sécurité, par exemple, il accueille son maître et revient ensuite à ce qu'il faisait avant", a déclaré Vitale à NBC News. Les signes d'un lien d'insécurité comprennent les secousses de la queue, le fait de se lécher les lèvres ou d'ignorer les propriétaires à leur retour. L'équipe autour de la chercheuse est arrivée à la conclusion qu'environ 64 pour cent des chats sont fermement attachés à leur propriétaire - tout comme les chiens et les bébés. "La majorité des chats attendent de leurs propriétaires une source de sécurité," dit Vitale. "Il est important que les propriétaires y réfléchissent." Greta Pralle Source: Ze.tt