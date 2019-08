Ne vous êtes vous jamais retrouvé à regarder des vidéos de chats sur YouTube, sans même savoir pourquoi et comment vous en étiez arrivé là ? Des scientifiques des quatre coins du monde ont tenté de comprendre l'influence du " mignon " sur notre cerveau.

Avec plus de 510 millions de publications arborant le hashtag "cute" sur Instagram ou les milliers de vidéos d'animaux circulant sur YouTube et Facebook, le monde n'a jamais autant prouvé sa fascination pour tout ce qui est mignon. Les animaux de compagnie ont même leur propre compte Instagram, attirant des milliers de followers tous plus "gagas" les uns que les autres. À travers diverses études, la Faireparterie, spécialiste du faire-part, s'est intéressée à cette émotion si complexe et pourtant si révélatrice de la psychologie humaine.

...