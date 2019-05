Les corbeaux et les perroquets ont un comportement que l'on peut qualifier "d'intelligent". Ils font parfois des choses que les tout-petits enfants ou les chimpanzés ne sont pas capables de faire.

La liste des dix espèces d'oiseaux les plus intelligentes est bien établie. Elle compte cinq corbeaux dans le sens large du terme : corneille, geai, grand corbeau, choucas et pie. Et cinq perroquets, menés par le kéa néo-zélandais, un grand oiseau à la personnalité exceptionnellement curieuse. Si vous regardez les yeux des choucas et du perroquet jaco, vous remarquerez que ces oiseaux sont plus intelligents que la plupart des animaux, y compris les animaux domestiques.

