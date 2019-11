A 7 ans, il était déjà le plus jeune chercheur au monde. Aujourd'hui, âgé d'à peine 9 ans, il s'apprête à décrocher un diplôme universitaire. Laurent Simons est un petit génie venu d'Ostende.

Ce garçon né à Ostende, mais qui vit aujourd'hui aux Pays-Bas, a un QI estimé à 145. Il est probablement beaucoup plus élevé, mais les tests ne vont pas plus haut. Il est ce qu'on appelle un "enfant à haut potentiel". "Un cas unique en Belgique et aux Pays-Bas" dit le docteur Bernadette de Bakker. "On espère qu'il va pouvoir faire avancer la science en effectuant lui-même des recherches." Son père, dentiste, est d'accord. "Il aborde les choses d'une manière différente. Il a tellement de capacité que ce serait dommage de les voir s'évaporer."

