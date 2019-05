Qui est cette chercheuse qui a découvert la fission nucléaire ? Comment s'appelle celle qui a obtenu la première photographie d'ADN par diffraction de rayons X ? Et celle qui a permis d'expliquer la trisomie 21 ? Qui se souvient d'elles ? Personne ou presque. Aujourd'hui, la toute récente première photo d'un trou noir ne serait, pour certains, qu'affaire d'hommes... Malgré le rôle prépondérant de Katie Bouman. Zoom sur " l'effet Matilda ", ce phénomène de déni ou de minimisation de la contribution des femmes scientifiques à la recherche.

Candace Jean Andersen est une twitteuse modeste : onze " likes " pour " Salut Twitter, je sais qu'il est tard mais il y a des grands-ducs dans mes arbres ! " et 16 pour " Petit dessin rapide au crayon et aquarelle pour vous souhaiter un bon Nouvel An chinois. #AnnéeduChien2018 ". Les jours fastes, son score pointe vers la quarantaine. Sauf le 9 mars 2018. Armée de son premier café filtre de la journée, l'illustratrice américaine poste un message qui explose sa twitto-influence : 27 954 internautes " aiment " sa publication et 13 110 la " retweetent ". " Hey Twitter, je me suis donné une mission : la femme sur cette photo a participé en 1971 à une conférence internationale sur la biologie des baleines. Elle est la seule femme, et la seule non identifiée dans l'article où figure la photo. Tous les hommes sont nommés. Pouvez-vous m'aider à l'identifier ? "

...