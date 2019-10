Instaurer un temps unique mondial pour changer notre rapport au temps

Et si on instaurait un temps unique mondial ? Deux universitaires proposent d'en finir avec les fuseaux horaires. Le but : changer notre rapport au temps et nous simplifier la vie.

© Getty

Alors que l'on évoque de plus en plus la fin du système de changement d'heure en Europe, des chercheurs proposent d'abolir les fuseaux horaires et d'instaurer un temps universel au niveau mondial. L'idée nous amènerait à repenser complètement notre rapport au temps, sans modifier notre routine. Nous ferions toujours les mêmes choses, dans le même ordre, mais à des heures différentes. Pour les deux hommes, interviewés par le Washington Post, les communications, les voyages et le commerce international en seraient simplifiés. Quant à l'heure locale - le système actuel -, cela "fonctionnait bien, quand toutes les activités étaient locales. Aujourd'hui, la plupart des activités sont mondiales, et il est temps d'établir une heure universelle", argumentent-ils.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×