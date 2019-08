Évolution de la population mondiale : "La grande vague migratoire viendra d'Égypte"

Dirk Draulans Dirk Draulans est journaliste pour Knack.

La démographie détermine en grande partie le succès et l'échec des peuples, mais il est indéniable qu'elle est difficile à ajuster. L'Anglais Paul Morland se risque à faire quelques prédictions. "Les Européens seront donc confrontés au spectre d'une vieillesse pauvre et d'un gouvernement en faillite, et les États-Unis sont un empire mondial sur le retour".

Le Caire © Getty

La résistance aux migrants, qui a conduit à des scores élevés pour les partis d'extrême droite et au Brexit. L'élection du président américain Donald Trump, entre autres "grâce" à la promesse de construire un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le nombre croissant d'attaques mortelles perpétrées par des jeunes d'extrême droite contre des innocents. Ils ont une chose en commun : ce sont des combats d'arrière-garde.

