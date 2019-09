Une nouvelle étude montre que les gauchers ont à la fois de meilleures capacités linguistiques, mais aussi moins de risque de développer la maladie de Parkinson.

Ils ne sont que 10 % de la population à préférer la gauche (la préférence manuelle, et non politique), et 1 % seulement à être habile de leurs deux mains. Mais comment devient-on gaucher, droitier ou ambidextre ? Si l'on savait que la génétique expliquait en partie la main dominante, la nature de ces gènes demeurait jusqu'ici inconnue.

