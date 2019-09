Nombreux sont ceux qui pensent que la rivalité est l'une des clés pour se dépasser, que ce soit sur son lieu de travail ou dans un autre domaine de la vie quotidienne (sport, musique, relation...). Mais si certains sont boostés par la compétition, d'autres la trouvent éreintante, voire inutilement stressante.

De compétition saine...

Dans le sport par exemple, le pouvoir de la compétition dans le but d'améliorer les performances est bien connu. Une étude menée en 2014 sur les coureurs longue distance a révélé que ceux qui se rappelaient d'un rival étaient beaucoup plus motivés que les autres. La compétition a conduit à des temps nettement plus rapides : une amélioration de près de cinq secondes par kilomètre.

...