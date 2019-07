En dix ans, près de la moitié des hérissons ont disparu en Flandre

Près de la moitié des hérissons ont disparu entre 2008 et 2018 en Flandre, d'après une étude de l'université de Gand, réalisée en collaboration avec l'Institut flamand pour l'Etude de la Nature et des Forêts (INBO) et l'association Natuurpunt. En Wallonie, l'évolution de leur nombre n'est pas connue avec certitude, mais la tendance est également à la baisse, selon Natagora.