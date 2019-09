L'exoplanète K2-18b répond aux deux conditions pour la vie potentielle : la bonne température et la possibilité de l'eau. C'est la première fois. Mais il ne s'agit pas d'une deuxième Terre.

Pour la première fois des astronomes ont réussi à prouver l'existence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète. C'est le résultat d'une étude publiée dans la revue Nature Astronomy (Nature Astronomy : Tsiaras et al., 2019). Celle qu'on appelle Super Terre K2-18b orbite autour d'une étoile naine dans la constellation du Lion, à environ 110 années-lumière de la Terre. Les exoplanètes se trouvent loin de notre système solaire et ne sont pas accessibles aux humains.

L'exoplanète K2-18b a été découverte en 2015 par le télescope spatial américain Kepler. Les chercheurs ont rapporté que le télescope Hubble était capable de détecter l'eau. Le K2-18b est probablement constitué de silicates tels que la Terre, Mars et Vénus ainsi que de glace.

Les premières exoplanètes ont été découvertes au milieu des années 1990. Depuis, les astronomes ont repéré au moins 2 000 exoplanètes confirmées. Le même nombre est actuellement à l'étude et de nouvelles sont ajoutées chaque année. En gros, ce sont des corps célestes semblables à nos planètes. Ils peuvent tourner autour d'une étoile centrale ou se déplacer librement dans l'espace - seulement à l'extérieur de notre système solaire. Ils peuvent être solides comme la terre ou gazeux comme Jupiter. Cela n'est pas exactement défini. Les planètes qui ont été traquées jusqu'ici peuvent être divisées en trois catégories : Jupiter chaud, les planètes géantes aux orbites idiosyncrasiques et les super-Terres.

L'exoplanète est à la bonne distance de son soleil pour qu'il est possible que la vie s'y soit formée. Si ces planètes sont trop éloignées de leur soleil, il y fait trop froid, si elles sont trop proches, il fait trop chaud à la surface, ce qui empêche toute vie possible. Une exoplanète est considérée comme "habitable" si les bonnes conditions y règnent, de sorte que la vie se forme comme sur terre : des organismes constitués principalement de carbone et d'eau qui utilisent l'énergie de leur soleil par photosynthèse.

"La Terre, est-elle unique ?"

La découverte ne signifie pas qu'il y a réellement de la vie sur la lointaine exoplanète K2-18b. "Nous ne pouvons pas en conclure qu'il y a de l'eau liquide à la surface de l'exoplanète, mais je pense que c'est tout à fait possible", a déclaré Giovanna Tinetti, co-auteure. De plus, il y a une température sur la planète qui est très semblable à celle de la Terre.

Selon les scientifiques, aucune exoplanète n'a jamais été découverte qui réponde aux deux exigences de la vie potentielle : la bonne température et l'eau. Cependant, ils mettent en garde contre le fait de parler précipitamment d'une seconde Terre. L'exoplanète a deux fois la taille de la Terre et a huit fois la masse. L'étoile autour de laquelle elle orbite n'est pas non plus comparable à notre soleil.

"Trouver de l'eau dans un monde potentiellement habitable autre que la Terre est incroyablement excitant", déclare un coauteur de l'étude, Angelos Tsiaras, de l'University College de Londres. "Cela nous rapproche de la réponse à la question fondamentale : la Terre est-elle unique ?"

Greta Pralle

Source: F.A.Z.