De la peau humaine et des os imprimés à l'envers pour soigner les spationautes

Soigner une fracture lors d'un voyage spatial et effectuer une greffe de peau : voilà un des grands défis de la nouvelle course engagée vers la Lune et vers Mars. L'ESA vient de franchir un cap innovant et déterminant, en imprimant, à l'envers, en gravité moins 1G, de la peau et des os humains.

Os imprimé en 3D dans des conditions de gravité -1G © ESA

Le challenge n'était pas tant d'imprimer de la peau ou des os, en 3D. Ça, on y travaille déjà, sur Terre, depuis 2014, avec un succès certain ( la marque Loreal s'apprête d'ailleurs à déposer un brevet de peau bio-imprimée, afin de pouvoir tester ses cosmétiques, sans avoir recours à des animaux).

