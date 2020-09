Les scientifiques aiment utiliser des simulations pour déterminer comment une épidémie pourrait évoluer. Les simulations du passé sont analysées à la lumière de l'épidémie du coronavirus, pour voir ce qu'elles ont manqué. La question est de savoir si les prévisions de la suite de la pandémie s'amélioreront en conséquence.

Les scientifiques tentent désespérément d'avoir prise sur les caractéristiques de la pandémie. Ils supposent que nous devrons apprendre à vivre avec, notamment en raison de la mondialisation. Comme les humains pénètrent dans les coins les plus reculés des habitats d'autres animaux et en font le commerce à grande échelle, les risques de propagation de virus et d'autres agents pathogènes aux humains sont également accrus.

...

Les scientifiques tentent désespérément d'avoir prise sur les caractéristiques de la pandémie. Ils supposent que nous devrons apprendre à vivre avec, notamment en raison de la mondialisation. Comme les humains pénètrent dans les coins les plus reculés des habitats d'autres animaux et en font le commerce à grande échelle, les risques de propagation de virus et d'autres agents pathogènes aux humains sont également accrus.Les simulations informatiques sont des outils qui permettent de mieux comprendre l'évolution des pandémies. De grandes bases de données et des ordinateurs puissants permettent de créer des modèles sophistiqués qui prennent en compte de nombreux éléments. Les scientifiques cherchent maintenant à savoir pourquoi les premières tentatives n'ont pas permis de déceler l'actuelle pandémie de coronavirus.Les premières simulations avec une base suffisamment importante se situaient dans le domaine de la lutte contre les armes biologiques. Dans la guerre biologique, un virus ou un autre agent pathogène est déployé contre un ennemi - une tactique qui n'est en principe utile que si vous, en tant qu'attaquant, avez votre propre résistance, par exemple en développant un vaccin contre votre propre arme. En 2001, des analystes aux États-Unis ont simulé une attaque avec le virus de la variole - ils ont baptisé le jeu de guerre "Operation Dark Winter". En 2005, ils ont recommencé, avec plus de détails et un plus grand nombre de participants de haut niveau - pour une opération appelée "Operation Atlantic Storm".L'une des conclusions des deux simulations était quelque chose qui s'applique à notre pays aujourd'hui : des accords défaillants entre les dirigeants fédéraux et régionaux entravent une approche efficace, permettant à une attaque de se transformer en épidémie. De véritables crises, comme l'épidémie de coronavirus du SRAS en 2003 et la grippe porcine en 2009, ont accéléré la simulation des épidémies de virus. Des dizaines de tentatives de prise en main virtuelle d'une pandémie ont vu le jour. La grande revue scientifique Nature en a examiné un certain nombre, au vu de ce qui se passe aujourd'hui. La conclusion du magazine : à toutes, il manquait des éléments essentiels.Début 2017, la Fondation Bill & Melinda Gates a soutenu une simulation de pandémie lors du Forum économique mondial de Davos - c'est dans ce contexte que Bill Gates a lancé son avertissement, désormais mondialement connu, concernant notre mauvaise préparation à la pandémie. L'exercice exige une grande coordination entre les gouvernements, les entreprises et les organisations non gouvernementales, en particulier dans le domaine de la gestion des installations médicales, des médicaments et des vaccins - ce qui n'est pas encore bien établi, ni chez nous, ni à plus grande échelle. Les leçons tirées des simulations ne s'infiltrent que lentement jusqu'au niveau opérationnel lorsqu'il n'y a pas de pression concrète.En 2018, un exercice a été organisé dans la capitale américaine de Washington, qui a reçu le nom mystérieux de "Clade X". Il tendait fortement vers ce que le monde aurait à affronter quelques mois plus tard : une épidémie d'un virus qui, tout comme le coronavirus, attaque les voies respiratoires (dans la simulation, il a été conçu en laboratoire). Les résultats les plus importants se lisent comme une prédiction des éléments de la crise du coronavirus. La simulation a appris que les restrictions de voyage n'auraient pratiquement aucun effet sur la propagation du virus, car trop de personnes propagent le virus tout en ne présentant pratiquement aucun symptôme d'infection. Elle a montré que les autorités excelleraient dans la communication contradictoire et que les hôpitaux gémiraient sous l'afflux de patients. Il faudrait 20 mois avant qu'un vaccin ne soit disponible. Tout semble reconnaissable.Pourtant, cette simulation présentait également un défaut fondamental. Elle était excellente pour prévoir le début et la fin d'une pandémie, mais elle a complètement manqué ce qui doit être fait entre les deux : la coordination efficace des soins de santé afin de tester et de traiter le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, et de retracer et éventuellement de mettre en quarantaine leurs contacts.En 2019, la simulation Clade X a eu une suite, au nom encore plus dramatique "Crimson Contagion". Les États-Unis y sont frappés par un virus de type grippal apporté par des touristes chinois. Il n'infecte pas moins de 110 millions d'Américains. L'exercice Crimson Contagion révèle encore des lacunes dans la manière dont les autorités américaines réagiraient à une telle crise, mais son importance a malheureusement été masquée par le fait que les États-Unis étaient invariablement placés en tête des classements internationaux en matière de soins de santé et de préparation. Il fonctionne comme un euphorisant rassurant pour les autorités américaines, comme un bandeau sur la réalité. Les États-Unis sont aujourd'hui l'un des pays les plus gravement touchés par la pandémie de coronavirus, tandis que des pays de rang "plus modeste" comme la Nouvelle-Zélande, le Rwanda et le Vietnam ont maîtrisé le virus en agissant de manière décisive avant qu'il ne fasse des ravages.65 millions de morts De plus, il y avait un facteur dans le jeu qui n'avait prévu aucune simulation : le président américain Donald Trump. Pendant des mois, il a minimisé l'impact du virus, puis il a discrédité ses propres services gouvernementaux. Par conséquent, un temps précieux a été perdu dans la lutte contre l'épidémie. Car s'il est une chose qui ressort de toutes les simulations, c'est bien que la rapidité d'action est cruciale pour garder une pandémie sous contrôle. L'une des conclusions de l'analyse publiée dans Nature est la suivante : "Dans la plupart des simulations de pandémie, il y a une grande confusion, mais aucune d'entre elles n'a réussi à explorer les conséquences d'un président américain mettant de côté sa propre agence de santé publique". La vie réelle est toujours le seul exercice réaliste.Il devient même ironique de constater qu'en octobre 2019, une simulation s'est tenue à New York, appelée "Event 201". La simulation était basée sur un coronavirus provenant de chauves-souris entré dans le monde humain par le biais de porcs infectés au Brésil. Elle a conquis le monde par le biais des villes et des aéroports. En un an et demi, elle a tué 65 millions de personnes. Au moment de l'exercice, le coronavirus actuel en Chine devait déjà avoir trouvé sa voie dans le monde humain, mais personne n'en encore était conscient.Cette dernière simulation a également manqué la mauvaise approche des États-Unis, ainsi que d'autres aspects cruciaux tels que les dirigeants mondiaux qui n'ont pas suivi les conseils de leurs experts en matière de santé (voir aussi le Brésil) ou le manque affligeant de tests de diagnostic. Il s'en est suivi des problèmes qui ont en fait exacerbé les problèmes liés à la pandémie actuelle, tels qu'une pénurie de fournitures médicales, une recrudescence de la désinformation et une ruée vers les vaccins - tant en termes de développement que de commandes. Une bonne nouvelle, c'est que la pandémie de coronavirus est loin de causer le nombre de décès constaté dans ces simulations et dans d'autres, grâce aux mesures prises. Mais cela ne signifie pas qu'une pandémie ultérieure ne peut pas avoir un potentiel plus meurtrier. Rien ne peut être exclu dans le monde du plus petit.La question clé est maintenant : si nous ajustons les simulations sur la base d'expériences concrètes, pouvons-nous mieux prévoir la suite de la crise du coronavirus? Partout dans le monde, les épidémiologistes et les mathématiciens travaillent sur des scénarios d'évolution possible de la pandémie de coronavirus, à court et à long terme.Un exemple : à quoi ressemblera le monde en juin 2021, un an et demi après le début de la pandémie ? Une réponse possible est la suivante : "Le virus continue de se propager, bien qu'en mode ralenti, mais ici et là, des mesures de confinement à court terme doivent être prises régulièrement pour maîtriser les épidémies locales. Il existe un vaccin qui offre une protection de six mois, mais les batailles internationales ont ralenti sa propagation. 250 millions de personnes ont été infectées, dont 1,75 million sont mortes". (Fin août, 25 millions d'infections et 825 000 décès dus au coronavirus ont été enregistrés dans le monde, mais une simulation décrite dans Nature suggère qu'en réalité il y aurait 12 fois plus d'infections et deux fois moins de décès).Immunité Des incertitudes fondamentales demeurent. Un point important est que l'on ne sait toujours pas si les gens sont immunisés contre le virus après une infection et, si oui, pendant combien de temps. La récente observation selon laquelle les gens peuvent être infectés deux fois par le virus n'est pas rassurante. Elle concernait les personnes qui n'avaient que des symptômes légers la première fois, de sorte qu'elles pouvaient avoir produit peu d'anticorps contre la maladie. Elles ont également été infectées une deuxième fois par une variante légèrement différente du virus, ce qui pourrait signifier que leur système immunitaire ne l'a pas reconnue comme étant la même. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle.Le degré d'immunité généré par le virus sera crucial pour déterminer la durée de la pandémie, selon les simulations de Science. Si l'immunité accumulée est très forte, le virus pourrait disparaître de lui-même en 2021. À la lumière des nouveaux développements, ce scénario ne semble pas réaliste. Si l'immunité est modérée et dure deux ans, par exemple, le virus pourrait donner l'impression d'être éteint, mais pourrait réapparaître en 2024. Si l'immunité dure moins d'un an, nous devrons apprendre à vivre avec des épidémies régulières du virus, tout comme nous avons appris à vivre avec des épidémies annuelles de grippe.Les études sur la production d'anticorps contre le virus dans le corps humain ne sont pas concluantes. Une étude a montré que seulement 60 % des patients atteints de coronavirus, qui étaient donc vraiment malades, avaient accumulé des anticorps contre le virus. Une autre étude, basée sur une épidémie sur un grand bateau de pêche américain, a conclu que les anticorps offrent effectivement une résistance à une nouvelle infection. La bonne nouvelle, c'est que les anticorps contre les quatre autres coronavirus qui circulent dans l'humanité et qui ne provoquent que les rhumes communs semblent également pouvoir lutter contre le nouveau coronavirus.Il est tout aussi difficile d'estimer comment le virus va évoluer. Il n'est pas encore clair s'il a une composante saisonnière. Les scientifiques craignent qu'il frappe plus fort en automne et en hiver qu'au printemps et en été, comme le font de nombreux virus. En combinaison avec les virus de la grippe et du rhume, les soins de santé pourraient alors être débordés. Selon la revue médicale The Lancet, il y a des indications que le virus devient moins mortel, bien que l'analyse ne soit pas concluante. Il n'est pas exclu, par exemple, que le virus "semble" moins mortel aujourd'hui, car il infecte proportionnellement plus de jeunes qui n'en meurent pas aussi facilement que les personnes plus âgées. C'est ce que l'on a observé lors de précédentes épidémies de virus : un virus n'a aucun avantage à tuer rapidement ses victimes, de sorte qu'il s'adapterait progressivement aux principes de la sélection naturelle darwinienne en devenant moins létal.Faire beaucoup de bruit Un facteur difficile à prévoir est le comportement humain. Au début de la pandémie, la peur était si grande que les gens seraient entrés en quarantaine eux-mêmes. Ce temps est révolu. La mauvaise communication du gouvernement sur des mesures pas toujours bien pensées, la désinformation presque criminelle via les médias sociaux et le sentiment irréaliste que le pire est passé ont introduit une forme de laxisme qui est prématurée. Nature l'a formulé de cette façon après un examen approfondi des données disponibles : "L'essentiel c'est de trouver le bon équilibre entre une stratégie que les gens accepteront et une stratégie qui permettra de maîtriser le virus."Plusieurs études, publiées entre autres dans le Journal of Clinical Virology, ont montré que les mesures "mainstream" consistant à garder une certaine distance, à porter un masque et à se laver régulièrement les mains ont un effet plus important que prévu sur le virus. Si 50 à 65 % des personnes suivent rigoureusement les mesures, il serait possible de garder le virus sous contrôle pendant les deux prochaines années, même dans un contexte d'interventions de moins en moins strictes. Il reste cependant important de contrer les événements de super propagation au cours desquels le virus peut se propager en masse, tels que les grands événements au cours desquels de nombreuses personnes qui font beaucoup de bruit (et donc crachent beaucoup de salive) sont entassées les unes sur les autres.Un élément très discuté est de savoir si l'humanité est capable de construire une immunité de groupe contre le virus. Cela signifie que la résistance au virus est telle qu'il ne peut plus s'implanter et s'éteint. Cependant, une simulation, décrite dans le New Scientist, indique que l'humanité ne se comporte pas suffisamment en "groupe" pour que l'immunité de groupe puisse jouer un rôle. Un groupe signifie que, en principe, chacun peut entrer en contact avec tous les autres, ce qui n'est pas le cas.Si l'on inclut dans la simulation une grande variation de l'infectiosité entre les individus, il suffirait que 10 à 20 % de l'humanité accumulent une immunité pour donner le coup de grâce au virus. Malheureusement, les faits ne semblent pas soutenir ce point de départ favorable. D'autres simulations considèrent que l'immunité de 65 % de la population est nécessaire pour parler d'immunité de groupe. Cela ne peut se faire qu'au prix d'un nombre de décès si important que peu de gens considèrent que c'est un scénario réaliste. Ainsi, les simulations continuent d'avoir les mêmes limites que dans le passé récent : si vous ne disposez pas de toutes les données, elles restent en partie des spéculations.