Comment donner envie de manger à son enfant

L'équipe du Future Consumer Lab, de l'Université de Copenhague, a démontré que les enfants ont une préférence quant à la disposition de la nourriture dans l'assiette. Un des objectifs de l'étude était également de voir si l'âge et le sexe le l'enfant pouvaient avoir des conséquences sur ses envies esthétiques et culinaires.

"En tant que chercheur, j'ai entendu des anecdotes de parents qui disaient que leurs enfants préféraient que leurs aliments soient servis d'une manière particulière, y compris dans un ordre spécifique. Mais nous n'avons pas beaucoup de données probantes sur la façon dont les enfants trient et mangent leur nourriture. Ce qui pourrait être très utile lorsque, par exemple, nous voulons que nos enfants mangent plus de légumes - ou mangent leur nourriture en général", explique le professeur Annemarie Olsen du Future Consumer Lab.

Nous savons déjà que pour forcer les enfants à manger leurs légumes et leurs fruits, il faut les couper en petits morceaux faciles d'accès. On peut donc en conclure que la présentation visuelle d'une assiette a une influence sur la façon dont les enfants se nourrissent.

Trier pour mieux manger

Pour cette étude, les chercheurs ont demandé à 100 écoliers, âgés de 7 à 8 ans et de 12 à 14 ans, de classer par ordre de préférence des photos de six plats servis de trois manières différentes. Les photos montraient : les repas servis avec tous les ingrédients séparés, les repas servis avec certains ingrédients mélangés et d'autres séparés, et enfin, les repas servis avec tous les ingrédients mélangés.

Sur base de ce classement, les chercheurs ont pu voir quel style de service les enfants préféraient. Résultat : les filles âgées de 7 à 8 ans veulent leur repas servi avec les ingrédients séparés, quand les garçons du même âge n'ont pas de réelle préférence. Les enfants plus âgés (de 12 à 14 ans) préfèrent, quant à eux, manger leur repas servi avec les ingrédients mélangés ou à moitié mélangés.

Annemarie Olsen a plusieurs explications quant à la préférence des jeunes filles. "Elles pourraient croire que les différents ingrédients vont se contaminer. Mais il se peut aussi qu'elles préfèrent manger les différents éléments dans un certain ordre ou que le fait d'avoir une délimitation claire leur donne un meilleur aperçu", déclare Annemarie Olsen.

Sur base des recherches, elle conseille de servir des aliments séparés dans l'assiette, au moins chez les groupes d'enfants plus jeunes. L'avantage dans ces cas-là est que "l'enfant peut mélanger la nourriture lorsque les différents éléments sont séparés sur l'assiette, alors que l'inverse n'est pas possible", ajoute-t-elle.

En plus d'être une aide pour les parents, cette étude pourrait également servir aux écoles afin d'optimiser leurs programmes de repas servis dans les cantines.