Nouvelle espèce humaine, nouvelle planète, nouveau dinosaure, nouvelle faune marine, premières médicales. 2019, année très féconde pour les sciences !

Il y avait Lucy, Ardi et Toumaï. Icônes de l'évolution humaine, découverts respectivement en 1974, 1994 et 2001. Les musées d'histoire naturelle de Cleveland et de Londres ont présenté cet été MRD. Un crâne d'Australopithèque vieux de 3,8 millions d'années, trouvé en Ethiopie. Peut-être le chaînon manquant entre Toumaï (7 millions d'années), Ardi (4,5 millions) et Lucy (3,2).

En octobre, une équipe de l'université de Sydney affirme pouvoir situer le berceau d' Homo Sapiens au Botswana, sur la base de 1 217 échantillons d'ADN. Mais l'annonce est contestée. En avril en tout cas, le genre Homo accueille une nouvelle espèce : Luzonensis, ou l'homme de Luçon (Philippines), rejoint Sapiens, Néandertal, l'homme de Denisova (Sibérie) et celui de Florès (Indonésie). Il vivait il y à 50 000 à 67 000 ans. Contemporain de Sapiens, donc.

En octobre, c'est un nouveau dinosaure qui est dévoilé : le Siamraptor suwati, 7 m 50 de haut, carnivore, dents de requin, du Crétacé inférieur (145 à 100,5 millions d'années). Ses ossements ont été retrouvés en Thaïlande.

Tout ça nous rapproche du Big Bang et de l'origine de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Un phénomène bientôt mieux appréhendé, peut-être : des chercheurs américains ont compris, apprend-on en octobre, comment les étoiles de type naine blanche explosent. Deux mois plus tôt, une équipe internationale d'astronomes révélait l'existence de GJ 357 d, une nouvelle planète potentiellement habitable, à 31 années- lumière d'ici, dans un nouveau système solaire.

L'Américain Victor Vescovo, lui, bat, en mai, le record de plongée avec un submersible : 10 927 m, au coeur du Pacifique. Il découvre du coup quatre nouvelles espèces marines et... des déchets plastiques. A 11 kilomètres de profondeur...

En vrac encore en 2019 : des scientifiques israéliens présentent un prototype de coeur en 3D à partir de tissu humain, des collègues sud-africains réussissent les premières greffes d'os de l'oreille moyenne fabriqués en 3D, des chercheuses québecoises découvrent que la désactivation des protéines Ran ralentit le développement du cancer de l'ovaire, des chercheurs de l'ULB greffent des neurones humains dans un cerveau de souris - nouvelles perspectives pour le traitement des lésions du cerveau, Parkinson ou Alzheimer - et un premier bébé naît par maturation d'ovocytes in vitro : Jules, en France.