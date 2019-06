Voici le temps moyen passé aux Urgences par un patient belge

En Belgique, un patient passe en moyenne trois heures aux Urgences, entre son entrée et sa sortie, selon un sondage de Test-Achats réalisé auprès de 5.200 Belges et relayé mercredi par De Morgen et Het Laatste Nieuws. Si l'infirmier d'accueil et d'orientation constate un problème aigu, le temps d'attente pour voir un médecin est habituellement de cinq minutes.

Plusieurs hôpitaux enregistrent un taux de satisfaction assez bas en la matière, dont l'hôpital Erasme à Anderlecht et les cliniques de l'Europe à Etterbeek et Uccle pour Bruxelles. Le temps d'attente et les informations médicales reçues sont jugés insatisfaisants. "De manière générale, les patients sont satisfaits des Urgences", commente Test-Achats. Il ressort également que seul un patient sur trois consulte d'abord son médecin traitant. Ceux qui se rendent directement aux urgences le font car ils jugent l'hôpital mieux équipé (32%), parce que le médecin ne consultait pas à ce moment-là (20%), parce que le personnel hospitalier a plus d'expérience avec certains cas (17%) ou parce que l'hôpital est plus proche (15%).