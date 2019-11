Vivre près d'une route très fréquentée par les véhicules n'est pas sans conséquence pour notre santé. En plus de freiner la croissance pulmonaire chez les enfants, cela augmente le risque de cancer du poumon.

C'est ce qui ressort d'une étude menée par le King's College de Londres, relayée par The Guardian. La recherche a comparé 13 problèmes de santé différents, dont les maladies cardiaques, AVC et la bronchite, dans 13 villes du Royaume-Uni et de Pologne. Le but : déterminer comment vivre à proximité de zones de pollution de l'air liée à la circulation influençait l'état de santé des habitants.

...