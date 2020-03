Il est quasi impossible de produire à court terme en Belgique des masques médicaux, estime-t-on du côté de Centexbel, le centre scientifique et technique pour l'industrie textile belge.

L'épidémie de Covid-19, le nouveau coronavirus, entraîne une ruée vers les masques et donc leur pénurie. Alors que la Belgique n'en produit pas sur son territoire, les différents gouvernements étudient des pistes pour en produire dans notre pays, a indiqué mercredi la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block.

Mais, à court terme, cela semble illusoire. "Pour le moment, ce n'est pas une option", affirme Marc Croes, spécialiste à Centexbel. "A court terme, je n'ai pas bon espoir non plus".

La Belgique ne dispose en effet pas des matières premières ni actuellement des équipements. "Cela nécessite des machines spécialement conçues. Il n'y pas l'infrastructure ici", explique Marc Croes.

La meilleure option pour l'heure, selon l'expert, serait encore d'importer des masques de pays ayant la capacité d'en livrer, par exemple des pays asiatiques.

