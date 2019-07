"Une pomme par jour éloigne le médecin"... grâce aux bactéries?

Une pomme contient plus de 100 millions de bactéries, selon une étude. Mais les pommes bio possèdent une communauté bactérienne plus diversifiée et équilibrée, ce qui bénéficie davantage à notre santé.

© Getty

L'impact d'une pomme par jour, "pour éloigner le médecin" comme dit l'adage, peut être en partie dû aux "bonnes" bactéries qu'elle transporte et à leur colonisation ultérieure de l'intestin, selon une étude. Les scientifiques révèlent qu'une pomme ordinaire contient plus de 100 millions de bactéries, écrivent-ils dans la revue Frontiers in Microbiology.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×