Le premier cas de coronavirus chinois a été confirmé en Allemagne, ont indiqué les autorités sanitaires de Bavière. Le patient est un homme vivant à Starnberg, à 30 km de Munich (sud).

Le patient se trouve dans un état stable, selon une déclaration de l'agence de sécurité sanitaire bavaroise (LGL). Il est surveillé par une équipe médicale et a été isolé. L'agence a ajouté que le risque de contagion est considéré comme bas par les experts. Les personnes qui ont été en contact étroit avec le patient ont été informées sur les symptômes, les mesures d'hygiène et la manière dont le virus se propage.

Le nouveau coronavirus, qui provient de la ville de Wuhan, au centre de la Chine, a tué jusqu'à présent 80 personnes dans l'empire du Milieu. Des cas ont été confirmés en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande, au Népal, en Arabie saoudite, à Singapour, aux Etats-Unis, en France, au Canada, au Japon, en Malaysie et en Australie.

