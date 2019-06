Grâce à l'essor des achats en ligne et des livraisons ultra-rapides, le travail de nuit a le vent en poupe. Les experts estiment pourtant qu'il est malsain. Mais les travailleurs de nuit n'y voient pas d'inconvénients. "Après une nuit de travail, je vais au fitness ou à la mer, sans embouteillages."

Selon un rapport du bureau de statistique Statbel, près de 12% des Belges actifs travaillent de nuit de manière régulière ou occasionnelle. Lode Godderis, professeur en médecine du travail (KU Leuven), considère ce chiffre comme alarmant. "Bien sûr, c'est nécessaire dans certains secteurs, comme celui de la santé. Dans l'industrie aussi, il y a des machines qu'on ne peut pas arrêter la nuit. Mais si nous devons faire appel à des travailleurs de nuit pour nous assurer que nos colis sont livrés dans les 24 heures, je me pose des questions. Aux Pays-Bas, le marché est beaucoup plus libéral que chez nous, et nous constatons une augmentation énorme du travail de nuit. Il est urgent de mener un débat social à ce sujet."

...