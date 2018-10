Tous les cyclistes contribuent à une meilleure qualité de l'air

Chaque fois que quelqu'un se déplace à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture, on évite une petite quantité de pollution atmosphérique. En soi, ce n'est pas grand-chose, mais lorsque les villes misent massivement sur la marche active, le vélo, les petits véhicules électriques et même les transports publics, la pollution atmosphérique locale baisse drastiquement. Ses effets positifs sur la santé sont incontestables. De plus en plus de publications scientifiques apportent les preuves nécessaires.

