Au fil du temps, les bactéries développent de nouvelles manières de résister aux antibiotiques. Les spécialistes craignent une menace sans précédent pour la santé mondiale.

Les bactéries, de plus en plus résistantes aux médicaments et plus précisément aux antibiotiques, développent de plus en plus de moyens pour résister, avertissent des médecins britanniques, relayés par The Guardian. Les spécialistes craignent un avenir dans lequel certaines pathologies pourraient devenir intraitables.

...