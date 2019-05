Mal du siècle, le burn-out continue à se répandre comme une trainée de poudre. Et si les employeurs sont souvent pointés du doigt, accusés d'augmenter la pression sur leur personnel, les victimes du phénomène porteraient au moins la moitié de la responsabilité.

C'est ce qu'affirment plusieurs spécialistes interrogés par le quotidien De Standaard. Le problème ? Notre propension à faire plusieurs choses en même temps, non seulement au travail, mais aussi durant nos loisirs. "Autrefois, mon grand-père allumait la radio, s'asseyait dans son fauteuil et écoutait la radio pendant des heures en fumant sa pipe. Aujourd'hui, on n'arriverait plus à faire ça", raconte Ignace Glorieux, professeur en sociologie à la VUB, au Standaard. On aurait en effet l'impression de perdre notre temps.

...