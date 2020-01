De nouvelles découvertes suggèrent qu'être victime de harcèlement au travail ne nous affecte pas seulement émotionnellement, mais pourrait aussi avoir de graves conséquences sur la santé, rapporte la BBC.

Les chercheurs connaissent depuis longtemps les effets néfastes du harcèlement et de l'intimidation sur la santé mentale. Mais ce n'est que récemment -qu'ils ont commencé à découvrir que cela pourrait avoir de graves effets sur la santé physique.

Un danger qui fait mal au coeur

En 2018, un groupe dirigé par Tianwei Xu, de l'Université de Copenhague, a analysé les données de près de 80 000 employés masculins et féminins en Suède et au Danemark. Les chercheurs ont comparé les rapports des participants pour savoir s'ils avaient été victimes d'intimidation au travail au cours de l'année précédente. Ils ont ensuite consulté leurs dossiers de santé pour voir s'ils avaient développé une maladie cardiovasculaire au cours des quatre années suivantes.

Une tendance claire s'est dégagée. Les 8 % à 13 % des répondants qui ont dit avoir été victimes de harcèlement étaient 1,59 fois plus susceptibles que les autres de développer une maladie cardiovasculaire. En d'autres termes, l'incidence des problèmes cardiaques a augmenté de 59% chez les personnes intimidées par rapport aux autres.

Les résultats sont restés identiques même après que les chercheurs ont tenu compte de facteurs potentiellement confondants, comme l'indice de masse corporelle et le tabagisme. Ils ont également découvert que plus les participants se disaient harcelés, plus ils risquaient de développer des problèmes cardiaques.

Traduisant ses conclusions à l'échelle de la population, Xu explique que s'il existe un lien de cause à effet entre l'intimidation au travail et les maladies cardiaques, alors "la suppression de l'intimidation au travail signifierait que nous pourrions éviter 5 % de tous les cas de malaises cardiovasculaires".

Le coeur n'est pas la seule conséquence du harcèlement au travail. Dans une étude similaire menée auprès de participants en Suède, au Danemark et en Finlande, les chercheurs de Xu ont découvert qu'un passé récent d'intimidation au travail était associé à un risque 1,46 fois plus élevé de développer un diabète de type 2 au cours de la décennie suivante.

Cependant, ces études épidémiologiques d'observation ne peuvent pas prouver que le harcèlement au travail cause des problèmes cardiaques et le diabète. Il est possible, par exemple, que des vulnérabilités préexistantes en matière de santé mentale augmentent le risque de se faire harceler et le risque de développer des problèmes de santé physique plus tard.

Xu et ses collègues croient néanmoins qu'il existe des mécanismes plausibles qui pourraient expliquer comment l'intimidation mène directement à la maladie physique. Ces mécanismes comprennent l'augmentation chronique des niveaux d'hormones du stress et le fait que les victimes adoptent des comportements nuisibles, comme manger à l'excès ou boire trop d'alcool. Les chercheurs prévoient d'explorer ces possibilités dans le cadre de travaux futurs.

Pour l'instant, selon Xu, "les employeurs devraient être conscients des conséquences néfastes pour leurs employés". Elle conseille aux victimes de "chercher de l'aide le plus tôt possible".

Le rôle du témoin

Les employés qui sont témoins de brimades de la part d'autres collègues peuvent également subir des effets néfastes sur leur santé.

Des chercheurs de l'Institut de psychologie du travail de l'Université de Sheffield ont constaté que même sans avoir été eux-mêmes victimes d'intimidation directe, les employés qui ont observé ce comportement ont subi une baisse de leur bien-être au travail, notamment en se sentant plus déprimés. Une recherche antérieure de l'Université de gestion de Singapour avait également conclu que l'incivilité au travail affecte la santé mentale des témoins, ce qui affecte leur santé physique.

D'autres recherches de l'Université de Sheffield montrent également que le simple fait d'être témoin de brimades peut nuire aux employés qui manquent de soutien social ou qui sont de nature pessimiste. Le professeur Jeremy Dawson, coauteur de l'étude, conseille aux personnes qui ont été témoins de harcèlement d'en parler d'abord et avant tout. "Cela peut se faire avec la victime (p. ex., en lui demandant comment elle va) ou avec d'autres personnes (ce qui peut consister à élaborer un plan pour y remédier ou à partager simplement ses expériences)", écrit-il. Il encourage également les employés à signaler ces cas de toutes les façons possibles - par les voies officielles, par un supérieur hiérarchique ou par un autre collègue de confiance.

Étant donné les effets apparemment très étendus et néfastes du harcèlement au travail - tant pour les victimes que pour les témoins - il est plus impératif que jamais de créer une culture de collaboration dans laquelle l'intimidation est taboue et éradiquée avant qu'elle ne prenne racine.