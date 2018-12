Rhume: les remèdes de grand-mère sont-ils efficaces ?

Il existe près de 200 virus qui peuvent causer un rhume et presque autant de remèdes pour le combattre. Mais fonctionnent-ils vraiment ?

"La première chose à savoir est que si l'on a une alimentation équilibrée, les compléments alimentaires ne seront pas d'une grande aide", dit Charles Bangham, chef de la Division des maladies infectieuses à l'Imperial College de Londres à la BBC. Ils sont par contre utiles si vous avez des carences en nutritifs essentiels, comme certaines vitamines, le zinc ou le fer.

Malgré tout, des études sur les remèdes naturels contre le rhume ont montré qu'ils pouvaient tout de même faire une différence. L'ail est un exemple. Dans le cadre d'une étude réduite, 146 adultes en bonne santé ont reçu, en hiver, soit un placebo soit un supplément quotidien d'ail pendant 12 semaines. Le groupe "placebo" a contracté 65 rhumes qui ont entraîné 366 jours de maladie, alors que ceux qui avaient des véritables suppléments d'ail n'ont contracté que 24 rhumes, avec 111 jours de maladie.

Par ailleurs des études sur la vitamine C ont démontré que si elle ne diminuait pas forcément les symptômes du rhume, elle pouvait en réduire la durée dans 8% des cas. Pas vraiment spectaculaire, il est vrai. Il n'existe par contre aucune preuve tangible que le jus d'orange est d'une quelconque utilité. Ce dernier ne possède en effet pas assez de vitamine C pour avoir le même effet que les suppléments, explique Harri Hemilä, chercheur en santé publique à l'Université d'Helsinki et auteur de l'étude sur les suppléments de vitamine C.

Un supplément utile pourrait bien être le zinc, car une étude montre que la prise de grosses pastilles quotidienne, et sous cette forme uniquement, réduisait d'environ un tiers la durée de l'écoulement nasal et du nez bouché, de 22 % l'éternuement et de presque moitié la toux. Une cure serait surtout efficace si on la commence dans les 24 heures suivant l'apparition des premiers symptômes. Elle permettrait aussi de se rétablir trois fois plus rapidement.

La force du placebo

Si nous sommes persuadés qu'un remède fonctionne, il peut agir par un effet placebo. Cela s'est avéré efficace pour soulager de nombreux symptômes bien que les raisons n'en soient pas encore entièrement comprises. La bonne nouvelle est donc de savoir que même si les remèdes maison ne sont probablement que des placebos cela ne les empêchera pas nécessairement de soulager nos symptômes.

On notera aussi que nous ne sommes pas tous égaux face aux rhumes. Il existe des différences notables entre les personnes. "Les gènes de certaines personnes les rendent particulièrement sensibles à certaines maladies. C'est ainsi que certaines personnes souffrent à peine de la grippe alors que d'autres ne sont pas loin de la véritable agonie."