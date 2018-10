Relations amoureuses: "Si vous avez peur de vous engager ou d'être abandonné, cette peur est encore plus forte à l'ère d'Internet"

La première est une psychothérapeute belge de renommée mondiale qui vit et travaille aux Etats-Unis depuis des années. La seconde est la spécialiste des relations de couple la plus célèbre de Flandre. Notre consoeur de Knack a réuni Esther Perel et Rika Ponnet pour parler d'amour à l'ère du numérique. "Aujourd'hui, il y a énormément de crainte d'être blessé."