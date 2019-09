L'Organisation mondiale de la Santé a récemment tiré la sonnette d'alarme concernant une augmentation des cas de rougeoles dans le monde. Si l'Europe n'est pas épargnée, quelle est la situation dans notre pays ? Le point.

L'OMS a alerté la semaine dernière sur un retour inquiétant de la rougeole en Europe. Près de 90.000 cas ont été recensés durant le premier semestre 2019, soit plus qu'au cours de l'année 2018. Pour la première fois depuis 2012, quatre pays européens - l'Albanie, la Grèce, le Royaume-Uni et la République tchèque - ont perdu leur statut de pays ayant éliminé la rougeole. Dans douze pays, dont la France et l'Allemagne, cette maladie virale hautement contagieuse est considérée comme endémique.

...