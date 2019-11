Reconstruire l'émail des dents

Laetitia Theunis Journaliste

La carie dentaire est l'une des maladies chroniques les plus répandues chez l'homme dans le monde. En 2016, environ 2,4 milliards de personnes souffraient d'au moins une carie. Et, en Belgique, 38 % des enfants s'en sont déjà fait soigner une avant l'âge de 7 ans. Pourra- t-on prochainement soulager une carie sans avoir à subir des soins douloureux et de longue haleine ?

Matériau le plus résistant de notre corps, l'émail est aussi l'un des plus malmenés au quotidien. © GETTY IMAGES

Des scientifiques chinois ont en tout cas mis au point un gel capable de réparer l'émail des dents. Ils relatent leurs premiers essais dans un article publié dans la revue Science Advances. L'émail constitue la couche supérieure et visible des dents. Sa construction est le fruit du travail de cellules particulières, dénommées améloblastes. Mais avant que la dent apparaisse dans la bouche, celles-ci se décomposent. En l'absence de ces cellules, l'émail mature, contrairement...

